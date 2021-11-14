Sinir krizi geçiren madde bağımlısı 'süper' genç evde kırılmadık eşya bırakmadı Üzerinde film karakteri 'Superman' tişörtüyle taşkınlık çıkartan genci babası güçlükle sakinleştirdi Madde bağımlısı Çağlar D: “Ne güzel çalışıyordum, bir anda böyle oldu hayatım”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinir krizi geçiren madde bağımlısı 'süper' genç evde kırılmadık eşya bırakmadı Üzerinde film karakteri 'Superman' tişörtüyle taşkınlık çıkartan genci babası güçlükle sakinleştirdi Madde bağımlısı Çağlar D: “Ne güzel çalışıyordum, bir anda böyle oldu hayatım”

İHA

Sinir krizi geçiren madde bağımlısı 'süper' genç evde kırılmadık eşya bırakmadı Üzerinde film karakteri 'Superman' tişörtüyle taşkınlık çıkartan genci babası güçlükle sakinleştirdi Madde bağımlısı Çağlar D: “Ne güzel çalışıyordum, bir anda böyle oldu hayatım”

Antalya’da üzerinde film karakteri 'Superman' tişörtü bulunan madde bağımlısı genç, sinir krizi geçirip evde kırılmadık eşya bırakmadı. Annesinin şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, genci ikna etmekte güçlük çekti. Zor da olsa babasının sakinleştirdiği genç, “Ne güzel çalışıyordum, bir anda böyle oldu hayatım” dedi.
Olay, dün öğlen saatlerinde Balbey Mahallesi 421. Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Sinir krizi geçiren madde bağımlısı Çağlar D. (28) evdeki eşyalara zarar vermeye başlayınca annesi polis merkezine giderek durumu bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evin kapılarını kapatıp dışarı çıkmayan Çağlar D, babası Tuncay D. ve eve gelen polis ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Tüm ikna çabalarına rağmen bir türlü sakinleşmeyen genç ile babası arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

"Hıncımı sağdan soldan çıkartıyorum"
Üzerinde film karakteri 'Superman' tişörtü bulunan Çağlar D., sokak lambalarının yanmamasına da öfkelenip, “Baba sen öldükten sonra mı düzelecek bu lambalar” dedi. Kendisini çeken gazetecilere de seslenen genç adam, “Güzel bir hayat istiyorum. Yediğim hiçbir şey dokunmadı, hastaneden çıktım böyleydim. Kızıyorum, hıncımı sağdan soldan çıkartıyorum. Tüpçüydüm, 3 bin lira maaş alıyordum. Ne güzel de çalışıyordum. Bir anda böyle oldu hayatım” diye konuştu.
Çağlar D.’nin ekiplerin gitmesi halinde sakinleşeceğini söylemesi üzerine polis baba ile de görüşüp olay yerinden ayrıldı.

“Tedavi olup vatana ve millete hayırlı bir evlat olmasını istiyorum”
Oğlunun çalışırken yorgun düştüğü sırada kötü niyetli kişiler tarafından maddeye başlatıldığını ileri süren baba Tuncay D., “Benim çocuğum tüpçüde çalışıyordu. Altın gibi bir çocuktur aslında. Çalışırken yorgun ve bitap düşmüş, bazı kötü niyetli kişiler de buna uyarıcı haplar vermişler. Ne olduğunu bilmiyorum. Zaman içerisinde oğlum hapları attıkça kendini kuvvetli hissetmiş, buna bağımlı hale gelmiş. Şu anda 3 günde bir bunu istiyor ama bulamadığı zaman da bu şekilde çıldırıyor. Evde sağı solu kırıyor döküyor, zarar veriyor. Tedavi olmasını, vatana, millete yararlı olmasını istiyorum. Fakat polis karakoluna gittiğimde alamayacaklarını söylüyorlar. Hanımım şikayetçi olmaya gitti. Uykusuz bırakıyor bizi, geceleri uyku yok. Onun emrinde koşturuyoruz. Devletimden yardım bekliyorum, başvuruda bulundum ama kabul eden yok” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Küçükler Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Manavgat'ta başladı
YEREL HABERLER Küçükler Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, ...
150 yıllık değirmenlerini geri istiyorlar Antalya’nın Kumluca ilçesi merkezine 70 kilometre mesafedeki mahalleli, 4 yıl önce kapanan su değirmenlerinin açılmasını bekliyor
YEREL HABERLER 150 yıllık değirmenlerini geri istiyorlar Antalya’nın ...
Polisin motosiklete kelepçelediği engelliye, 6 ay sonra 'maske' cezası
YEREL HABERLER Polisin motosiklete kelepçelediği engelliye, 6 ay ...
Yağışlarda Karaman ve Nevşehir'de son 90 yılın en kötü tablosu
YEREL HABERLER Yağışlarda Karaman ve Nevşehir'de son 90 yılın en ...
Tur tekneleri kış bakımı için karaya çıkarılıyor
YEREL HABERLER Tur tekneleri kış bakımı için karaya çıkarılıyor
FTA Antalyaspor: 1 - Y.Samsunspor: 1
YEREL HABERLER FTA Antalyaspor: 1 - Y.Samsunspor: 1
Antalya'da Strongman mücadelesi nefesleri kesti
YEREL HABERLER Antalya'da Strongman mücadelesi nefesleri kesti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Korkuteli'de açılış törenine katıldı
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Korkuteli'de açılış ...
Ali Erbaş: “Cami, okul ve Kur'an kursu yaptıran insanların amel defteri kapanmayacak"
YEREL HABERLER Ali Erbaş: “Cami, okul ve Kur'an kursu yaptıran ...
Başkan Böcek: “Antalya örtü altı üretimde birinci sırada”
YEREL HABERLER Başkan Böcek: “Antalya örtü altı üretimde birinci ...
Muhtarlar futbol turnuvası başladı
YEREL HABERLER Muhtarlar futbol turnuvası başladı
Emniyet kemeri takmayan damada “Bir hareketine bakar hayat” cezası Kemer takmayan damada “Bir Hareketine Bakar Hayat” cümlesini söyleterek, emniyet kemerini taktırdılar
YEREL HABERLER Emniyet kemeri takmayan damada “Bir hareketine bakar ...
Kuyumcu çalışanını öldürdüğü soygunu kumar borcu yüzünden yapmış/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kuyumcu çalışanını öldürdüğü soygunu kumar borcu ...
Doğu’da kar Antalya’da yazdan kalma günler Kasım ayının ortasında Antalya’da deniz keyfi Hava sıcaklığının 23 derece olmasını fırsat bilen vatandaşlar sahile koştu
YEREL HABERLER Doğu’da kar Antalya’da yazdan kalma günler Kasım ...
İlaçlama makineleriyle, ağaç dallarıyla yangına müdahale ettiler
YEREL HABERLER İlaçlama makineleriyle, ağaç dallarıyla yangına ...
İki kardeşin yüz tanıma kilidi ile sınavı 5 ay önce aldığı cep telefonuna tanıttığı yüz tanıma kilidinin, kendinden 3 yaş küçük kardeşinde açıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı Telefonun kardeşi ve kendisi hariç kimsede açılmadığını söyleyen genç, konuyu yargıya taşıyacağını söyledi Telefonun sahibi Kadir Bayer: “Aramızda kavga çıkarsa sorumlusu firmadır” “İkiz de değiliz, birbirimize de benzemiyoruz. Kardeşim telefonu alıp kurcalıyor”
YEREL HABERLER İki kardeşin yüz tanıma kilidi ile sınavı 5 ay önce ...
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücü kask sayesinde kazayı ucuz atlattı Sürücünün savrulduğu kaza güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı motosiklet sürücü kask sayesinde ...
Kepez'in Bilim Merkezi fuarda tanıtıldı
YEREL HABERLER Kepez'in Bilim Merkezi fuarda tanıtıldı
Kavşakta çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kavşakta çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 1 yaralı
Hastanedeki tedavisinden sonra konakladığı otelde ölü bulundu
YEREL HABERLER Hastanedeki tedavisinden sonra konakladığı otelde ölü ...
Antalya’da okul çıkışı kavga eden liseli kızları vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi Liseli genç kızların kavgasını ayırmakta güçlük çektiler, bankta oturan adam kavganın ortasında duruşunu bile bozmadı
YEREL HABERLER Antalya’da okul çıkışı kavga eden liseli kızları ...
Kaldığı otel odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Kaldığı otel odasında ölü bulundu
Kuyumcu çalışanını öldürdüğü soygunu kumar borcu yüzünden yapmış
YEREL HABERLER Kuyumcu çalışanını öldürdüğü soygunu kumar borcu ...
Başkan Uysal’dan iklim değişikliği mesajı: “Hep beraber ne yapacaksak yapmanın zamanı”
YEREL HABERLER Başkan Uysal’dan iklim değişikliği mesajı: “Hep ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.