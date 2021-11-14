Kepez’de ikinci buğday ekimi hazırlığı

Kepez Belediyesi, ‘Bire bin veren topraklar’ sloganıyla Kirişçiler Mahallesi’nde 180 dönüm araziye kurduğu Antalya Orman Çiftliği’nde, ikinci buğday ekimi yapmaya hazırlanıyor. Kepez Belediyesi, ilçenin kırsal yerleşim yerlerinden biri olan Kirişçiler Mahallesi’nde geçen yıl kurduğu Antalya Orman Çiftliği’nin topraklarını ikinci kez tohumla buluşturuyor. Geçen yıl buğday, kavun ve karpuz hasadının yapıldığı çiftlikte ikinci üretim dönemi başladı.

Kepez Belediyesi işçileri, Antalya Orman Çiftliği’ni ekim sezonuna hazırlıyor. İşçiler, traktörle çiftliğin tarlasını sürerek, ekime hazır hale getiriyor. Bu işlemin tamamlanmasından sonra toprağa ekmeklik buğday tohumu ekilecek. İlçenin kırsal mahallelerinde atıl halde bulunan bazı tarlalarda da buğday ekimi gerçekleştirilecek.



“Çiftliğin toprağı ikinci kez tohumlu buluşuyor”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, bürokratlarıyla çiftliği ziyaret ederek, ekim hazırlıklarını inceledi. İşçilere kolaylıklar dileyen Başkan Hakan Tütüncü, “Antalya Orman Çiftliğimizi, ikinci ekim sezonuna hazırlıyoruz. Tarlamızı, traktörle sürerek, ekime hazır hale getiriyoruz. Önümüzdeki günlerde çiftliğin toprağını tohumlarla buluşturacağız. Toprağı işleyeceğiz. Toprağa emek vereceğiz ve elde ettiğimiz hasılatı da geçen yıl olduğu gibi yine hemşerilerimize paylaşacağız. Antalya Orman Çiftliği projemizle müthiş bir farkındalık oluşturduk. Yaz ayında da tarlamızı boş bırakmadık. Yaz ayında çiftliğimizde çocuklarımıza, çiftçilik okulu gibi eğitici bir ortam sağladık. Antalya Orman Çiftliği, kâhyası olan, çiftliğin temel ihtiyaçlarını da kendi içinde karşılayan bir yer haline geldi. Antalya Orman Çiftliği, halk için üreten ve ürettiği ürünlerin tamamını da halkı ile paylaşan bir çiftlik. Burası tarıma farkındalık oluşturan bir çiftlik. Yeni ekim sezonu, tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



“İlk hasadın ürünleri ilçe halkıyla paylaşıldı”

Kepez Belediyesi, tarımsal üretimi teşvik etmek amacıyla geçen yıl Antalya Orman Çiftliği’ne ve atıl halde iken tarlaya dönüştürdüğü tarlalara 11 ton buğday ekildi. Hasat edilen buğdayın unundan da 1 milyon 250 bin adet ekmek üretilip, Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı işbirliği ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Çiftlik buğdayının bir bölümü de tohumluk olarak Kepez ve Döşemealtı ilçesinde yangın dolayısıyla tarlaları zarar gören çiftçilere ücretsiz olarak verildi.



“Çiftlikte çocuklara doğa okulu”

Antalya Orman Çiftliği’ne, buğdaydan sonra 10 bin adet karpuz fidesi, 10 bin adet de kavun fidesi dikilildi. Antalya Orman Çiftliği'nde, çocuklar için 'Fide Dikim' etkinliği düzenlendi ve yüzlerce çocuk da sebze fidelerini toprakla buluşturdu.

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