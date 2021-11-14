Manavgat Toptancı Hali, 43 milyon liraya mal olacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Manavgat’a kazandırdığı Toptancı Hali Projesi’nde çalışmalar sürüyor. Proje içinde yer alan idari binanın betonarme imalatları tamamlanarak duvar örme işlemleri bitti. Tüccar ardiyelerinin bulunduğu bloğun betonarme imalatları tamamlandı. Çalışmaların, 43 milyon liranın üzerinde bir rakama mal olacağı belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Manavgat’a modern bir toptancı hal kompleksi inşa ediliyor. Manavgat İlçesi Demirciler Mahallesi’nde 32 bin metrekare arazi üzerinde yapımına başlanan Toptancı Hal Projesi hızla yükseliyor. Yaklaşık 43 milyon liranın üzerinde yatırım bedelli bulunan projede idari bina, komisyoncu dükkanları ve ardiyelerin olduğu alanda inşat faaliyetleri hummalı bir biçimde devam ediyor. Proje kısa sürede tamamlanarak Manavgatlı üreticilerin ve komisyoncuların hizmetine sunulacak.



“Çalışmalar devam ediyor”

Manavgat Toptancı Hali Projesi’nde idari binanın betonarme imalatları bitirilerek, duvar örme imalatları tamamlandı. Duvarları biten blokların sıva imalatları başlayacak. Tüccar ardiyelerinin bulunduğu 1 blokta da betonarme imalatları yüzde yüz seviyesine ulaşırken, önümüzdeki günlerde duvar örme imalatlarına geçilecek. Diğer blokların kaba inşaatları devam ediyor.



“Manavgat toptancı hal projesi”

11 bin 110 metrekare toplam inşaat alanına sahip olan Manavgat Toptancı Hal Kompleksi Projesi’nde,20 adet komisyoncu dükkanı, 32 adet tüccar ardiyesi olacak. İdari binanın zemin katında tuvaletler, elektrik odası, zayıf akım odası, 3 adet işyeri, 4 adet dükkan bulunacak. 1. katta ise yine baybayan tuvaletleri, mutfak, restoran, toplantı salonu, mescit, abdesthane, teknik oda ve 4 adet ofis yer alacak. Bodrum katta ise hidrofor odası, yangın suyu odası ve kullanım suyu odası bulunacak.

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