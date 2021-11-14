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'Çalındı' denilen çanta denizden çıktı; sahibi Moğolistanlı çifte verildi

DHA

'Çalındı' denilen çanta denizden çıktı; sahibi Moğolistanlı çifte verildi


Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)-ANTALYA'nın Demre ilçesinde tekne turuna çıkan Moğolistanlı çiftin kaybolan çantası, ertesi gün Kekova'daki Batık Kent'te denizden çıktı. Çantayı bulan rehber Adem Bozdağ "Denizcilik camiasını zan altında bırakan bir olayı aydınlattığım için mutluyum" dedi.
Demre ilçesinde bir grup turist, 12 Kasım'da Çayağzı Limanı'ndan Hayrettin Özkan'a ait tekne ile Kekova turuna çıktı. Teknede Moğolistan'dan gelen Mohrojivjic Togosmaa (39) ile Enoijargal Moraogyık (40) çifti, çantalarının çalındığını söyledi. Bunun üzerine tekneye Sahil Güvenlik ekipleri çağrıldı. Grubun tüm çantaları ve yatın bölümleri Sahil Güvenlik ekipleri tarafından arandı. Ancak çanta bulunamadı. Tutanak tutulmasının ardından çift, grup ile birlikte Antalya'ya döndü.
ÇANTA SUYUN ÜSTÜNDE BULUNDU
Ertesi gün Kaş'tan getirdiği grupla Kekova'da kano turu yapan rehber Adem Bozdağ, Batık Kent'ten geçerken suyun üstünde bir çanta buldu. Bozdağ, durumu Kekova Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Demre Deniz Taşıyıcıları Başkanı Hayrettin Özkan'a bildirdi. Çanta, Kekova Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Çantada 2 cep telefonu, 1900 dolar, bir miktar Türk lirası, altın ziynet eşyaları ve çiftin pasaportunun olduğu belirlendi. Islanan paralar ve eşyalar bir masaya serilerek kurutuldu.
MOĞOLİSTANLI ÇİFTE TESLİM EDİLDİ
Diğer yandan çantanın bulunduğu haberi, çiftin geldiği Antalya'daki acentaya bildirildi. Çift, Demre'nin Üçağız Mahallesi'ne çağrıldı. Kekova Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na gelen çifte, çantada bulunan eşyalar ve paralar gösterildi. Paralarının ve tüm eşyalarının tam olduğunu gören çifte, çantaları teslim edildi.
Çantayı bulan Adem Bozdağ, "Her vatandaşın yapmasını gerekeni yaptım. Çantayı açtığımda başta pasaportlar olmak üzere birçok eşya ve para olduğunu gördüm. Hemen Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'nı aradım. Demre Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi Başkanı Hayrettin Özkan ve denizcilik camiasını zan altında bırakan bir olayı aydınlattığım için mutluyum" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR
2021-11-14 12:17:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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