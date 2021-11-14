ATB'den Hollandalı yatırımcıya Antalya çağrısı ATB Başkanı Çandır: “Hollandalı yatırımcı için ciddi fırsat alanı olarak Antalya’mızı öneriyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ATB'den Hollandalı yatırımcıya Antalya çağrısı ATB Başkanı Çandır: “Hollandalı yatırımcı için ciddi fırsat alanı olarak Antalya’mızı öneriyoruz”

İHA

ATB'den Hollandalı yatırımcıya Antalya çağrısı ATB Başkanı Çandır: “Hollandalı yatırımcı için ciddi fırsat alanı olarak Antalya’mızı öneriyoruz”

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, ATB, Hollanda Büyükelçiliği Tarım Bölümü, Hollanda Baş Konsolosluğu İnovasyon Bölümü, Hollanda Dış Yatırım Ajansı, Growtech Fuarı Organizasyon firması işbirliğinde düzenlenen Bahçecilik Sektöründe Hollanda İnovasyon Çözümleri ve ve Hollanda’da Yatırım Fırsatları Semineri’nin açılışında konuştu. Yatırımcıları bölgeye davet eden Çandır, “Hollandalı arkadaşlarımız için ciddi fırsat alanı olarak Antalya’mızı ve bölgemizi öneriyoruz” dedi.
Tarım sektöründe blok zincir çözümlerinin tanıtımı, bitki ıslahında uygulanan yeni teknolojiler gibi pek çok konunun konuşulduğu seminere Hollanda Büyükelçiliği Tarım Müşaviri Maarten Wegen, Fuar Direktörü Engin Er’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Türkiye ile Hollanda arasında kültürel, toplumsal ve ekonomik ilişkilerin tarihi derinliğine işaret eden Başkan Ali Çandır, son yıllarda farklı girişimcilik deneyimleri yaşayan iki ülkenin bahçecilik sektöründe de işbirliği içerisinde olduğunu belirtti. Çandır, düzenlenen seminerin hem teknolojik hem de ürün gamı kapsamında yoğunlaşan işbirliğine olumlu yansıyacağına inandığını kaydetti.
Ali Çandır, geniş tarım toprakları, uygun iklimi, yetişmiş insan kaynağı, AvrupaAsyaAfrika kıtalarının merkezinde olma konumuna sahip Türkiye ile ABD’den sonra en büyük tarımsal ürün ihracatçısı, güçlü teknolojik ve inovativ altyapıya sahip Hollanda’nın bahçecilik inovasyon çözümleri konusunda sürdürülebilir işbirliği gerçekleştirebileceğini söyledi.

“Rekabet için Antalya’yı seçin”
TürkiyeHollanda arasındaki süs bitkileri dış ticaretinin düşük olduğunu ancak 10 milyar Avro’ya yaklaşan Hollanda süs bitkileri ihracatı içindeki Türk ürünleri payını artırmak istediklerini kaydeden Çandır, bu yöndeki ilk adımın Hollanda’dan Antalya’ya bir eğitim ve teknoloji yatırımı ile atılabileceğini söyledi. Çandır, “Antalya’da Hollanda ile birlikte bir bahçecilik kümesi oluşturmanın potansiyelini, teknolojik girişimlerle hayata geçirebileceğimizi ifade etmek istiyorum. Özellikle son dönemde ciddi boyutlarda artan enerji fiyatları ve diğer girdi maliyetleri, Hollandalı üretici dostlarımızı her geçen gün rekabetçi olmaktan uzaklaştırmaktadır. Üretim faaliyetlerini etkili ve rekabetçi şekilde artırmak isteyen Hollandalı arkadaşlarımız için ciddi fırsat alanı olarak Antalya’mızı ve bölgemizi öneriyoruz. Burada birlikte hareket ederek konum ve maliyet avantajlarını üretime dönüştürmeyi teklif ediyoruz. Çünkü kentimiz ve bölgemiz, son derece uygun iklim, toprak ve insan kaynaklarıyla rekabetçi üretim olanakları sunmaktadır” diye konuştu.

“Kesme çiçekte yeşil mutabakata hazırlıklıyız”
Antalya’nın kesme çiçek sektörü ve örtü altında ülkelerin taleplerine yanıt verebildiğini, üretimin her aşamasında standartlara uyulduğu ve uzun vadeli fiyatların sunulabildiğini belirten Çandır, “İhraç ettiğimiz ürünlerin lojistiğinde az sayıda fakat hacim bakımından ortanın üzerinde olan firmalar ile bir küme oluşturduk, lojistikte birlikte hareket ediyoruz uygun iklim koşulları dolayısıyla ağır sabit maliyet yükünü hafifletiyoruz, çevre illerimizdeki uygun iklim koşullarını kullanarak üretim süresini 12 aya yayıyoruz, uzun bir süredir özellikle AB ihracatı deneyimlerimizle hem üretim metotlarında hem de yetişmiş insan kaynaklarında ciddi avantajlara sahip bulunmaktayız, Yani yeşil mutabakat koşullarına hazırlıklıyız, Tarihsel ve coğrafi avantajlarımızla Avrupa, Ortadoğu ve Asya bölgelerine merkezi konumdayız” şeklinde konuştu. Çandır, inovasyon alanında da Hollanda ile iş yapabilme istediğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Çalındı' denilen çanta denizden çıktı; sahibi Moğolistanlı çifte verildi
YEREL HABERLER 'Çalındı' denilen çanta denizden çıktı; sahibi ...
Manavgat Toptancı Hali, 43 milyon liraya mal olacak
YEREL HABERLER Manavgat Toptancı Hali, 43 milyon liraya mal olacak
Kepez’de ikinci buğday ekimi hazırlığı
YEREL HABERLER Kepez’de ikinci buğday ekimi hazırlığı
Sinir krizi geçiren madde bağımlısı 'süper' genç evde kırılmadık eşya bırakmadı Üzerinde film karakteri 'Superman' tişörtüyle taşkınlık çıkartan genci babası güçlükle sakinleştirdi Madde bağımlısı Çağlar D: “Ne güzel çalışıyordum, bir anda böyle oldu hayatım”
YEREL HABERLER Sinir krizi geçiren madde bağımlısı 'süper' genç evde ...
Antik hamamdaki kalorifer sistemi gün yüzüne çıktı
YEREL HABERLER Antik hamamdaki kalorifer sistemi gün yüzüne çıktı
Küçükler Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Manavgat'ta başladı
YEREL HABERLER Küçükler Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, ...
150 yıllık değirmenlerini geri istiyorlar Antalya’nın Kumluca ilçesi merkezine 70 kilometre mesafedeki mahalleli, 4 yıl önce kapanan su değirmenlerinin açılmasını bekliyor
YEREL HABERLER 150 yıllık değirmenlerini geri istiyorlar Antalya’nın ...
Polisin motosiklete kelepçelediği engelliye, 6 ay sonra 'maske' cezası
YEREL HABERLER Polisin motosiklete kelepçelediği engelliye, 6 ay ...
Yağışlarda Karaman ve Nevşehir'de son 90 yılın en kötü tablosu
YEREL HABERLER Yağışlarda Karaman ve Nevşehir'de son 90 yılın en ...
Tur tekneleri kış bakımı için karaya çıkarılıyor
YEREL HABERLER Tur tekneleri kış bakımı için karaya çıkarılıyor
FTA Antalyaspor: 1 - Y.Samsunspor: 1
YEREL HABERLER FTA Antalyaspor: 1 - Y.Samsunspor: 1
Antalya'da Strongman mücadelesi nefesleri kesti
YEREL HABERLER Antalya'da Strongman mücadelesi nefesleri kesti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Korkuteli'de açılış törenine katıldı
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Korkuteli'de açılış ...
Ali Erbaş: “Cami, okul ve Kur'an kursu yaptıran insanların amel defteri kapanmayacak"
YEREL HABERLER Ali Erbaş: “Cami, okul ve Kur'an kursu yaptıran ...
Başkan Böcek: “Antalya örtü altı üretimde birinci sırada”
YEREL HABERLER Başkan Böcek: “Antalya örtü altı üretimde birinci ...
Muhtarlar futbol turnuvası başladı
YEREL HABERLER Muhtarlar futbol turnuvası başladı
Emniyet kemeri takmayan damada “Bir hareketine bakar hayat” cezası Kemer takmayan damada “Bir Hareketine Bakar Hayat” cümlesini söyleterek, emniyet kemerini taktırdılar
YEREL HABERLER Emniyet kemeri takmayan damada “Bir hareketine bakar ...
Kuyumcu çalışanını öldürdüğü soygunu kumar borcu yüzünden yapmış/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kuyumcu çalışanını öldürdüğü soygunu kumar borcu ...
Doğu’da kar Antalya’da yazdan kalma günler Kasım ayının ortasında Antalya’da deniz keyfi Hava sıcaklığının 23 derece olmasını fırsat bilen vatandaşlar sahile koştu
YEREL HABERLER Doğu’da kar Antalya’da yazdan kalma günler Kasım ...
İlaçlama makineleriyle, ağaç dallarıyla yangına müdahale ettiler
YEREL HABERLER İlaçlama makineleriyle, ağaç dallarıyla yangına ...
İki kardeşin yüz tanıma kilidi ile sınavı 5 ay önce aldığı cep telefonuna tanıttığı yüz tanıma kilidinin, kendinden 3 yaş küçük kardeşinde açıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı Telefonun kardeşi ve kendisi hariç kimsede açılmadığını söyleyen genç, konuyu yargıya taşıyacağını söyledi Telefonun sahibi Kadir Bayer: “Aramızda kavga çıkarsa sorumlusu firmadır” “İkiz de değiliz, birbirimize de benzemiyoruz. Kardeşim telefonu alıp kurcalıyor”
YEREL HABERLER İki kardeşin yüz tanıma kilidi ile sınavı 5 ay önce ...
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücü kask sayesinde kazayı ucuz atlattı Sürücünün savrulduğu kaza güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı motosiklet sürücü kask sayesinde ...
Kepez'in Bilim Merkezi fuarda tanıtıldı
YEREL HABERLER Kepez'in Bilim Merkezi fuarda tanıtıldı
Kavşakta çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kavşakta çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.