Büyükalanlılar, 150 yıllık değirmenlerini geri istiyor



Ramazan SARIKAYALI/ KUMLUCA (Antalya), (DHA)ANTALYA Kumluca ilçesinde yaşayanlar, yöre halkına un öğüten 150 yıllık su değirmeninin 4 yıldır kapalı oluşuna tepki gösterip, bir an önce açılmasını istedi.

Büyükalan Mahallesi sınırlarındaki Karaağaç su kaynağının 'Su Havzası' ilan edilmesiyle, alandaki 150 yıllık değirmen, 4 yıl önce kapatıldı. Mahalleli, un, bulgur ve tarhana gibi yiyeceklerini değirmende öğüttüklerini, şehre uzak oldukları için bu tür ihtiyaçlarını temin etmekte zorluk çektiklerini belirtti.

KIŞ GELMEDEN AÇILMASINI İSTİYORLAR

Kaynağından boru içinde gelen suyun, değirmeni döndürerek altından geçip gittiğini ve akarsu yatağına geri döndüğünü belirten mahalleli, değirmenin sanayi tesisi olmadığını, çevreye zararı bulunmadığını belirterek, kış gelmeden bir an önce çalıştırılmasını istedi.

Değirmen sahibi İbrahim Yeşil (77), "Burası bir kültür merkezidir. Burada herkes un öğütür. İnsanlar faydalanır. Bu değirmen sanayi tesisi değildir çevreye zarar vermez. Bir gelir sağlayamadım. Su yukarıdan kaynaktan çıkar. Boruyla değirmenin içine akar. Değirmeni döndürür aşağıya gider. Su kaybımız olmaz. Çevreyi de kirletmez. Bu bir sanayi tesisi değildir" dedi.

'BU DEĞİRMEN OSMANLI KÜLTÜRÜDÜR'

Mahalleli İsmet Özdemir (80), "Bu değirmen bir Osmanlı kültürüdür. Kamu yararına hizmet veren bir değirmendir. Gürlevik su kaynaklarından beslenmektedir. Değirmene akan su çevreyi kirletmediği gibi aynı zamanda HES'e, Alakır Çayı'na da bir zararı yoktur. Çevreye de zararı yoktur. Çocukluğumdan beri bu değirmene gelir, bulgurumuzu öğütür, un öğütür, ekmek yaparız. Ayrıca Karacaören, Çayiçi, Sarıcasu halkı bu yollar yokken, kervan halinde Beydağı Yaylası'ndan kaldırdığı mahsulleri burada öğütür öyle geçerdi. Çok eskiden beri çalışan bir değirmendir. Yani kamu yararınadır. Kapatılması, milletin zararına, toplumun rızkına zarardır" diye konuştu.

İLÇE MERKEZİ 80 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Kumluca'nın mahalleye 70-80 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten Özdemir, "Hangi fakir 70-80 kilometre uzaklığa gitsin de un öğütsün? Bir kile buğdayı varsa omzuna alır gelir bu değirmende öğütür. Biz burada yiyip içiyoruz. Açlıktan mı öleceğiz?" dedi.

Mahalleli Hörü Kahraman (73) ise "12 sene bu değirmeni bekledim. Yani bu değirmende çalıştım. 10 eşekle Karacaören ve Büyükalan'dan gelen vatandaşlar un öğüttü gitti. Bu değirmen neden böyle oluyor? Köylünün ekmeği" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI

2021-11-14 12:31:00



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