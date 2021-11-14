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Bankta otururken ölümden döndü, olayı gören karısı koşup öperek sakinleştirdi Kavşakta yaşanan kazada savrulan otomobil, bankta oturan adamı canında edecekti

İHA

Bankta otururken ölümden döndü, olayı gören karısı koşup öperek sakinleştirdi Kavşakta yaşanan kazada savrulan otomobil, bankta oturan adamı canında edecekti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bankta oturan mısır satıcısı, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi Antalya Caddesi'nde seyir halindeki Nurullah Eren’in kullandığı 07 LLM 41 plakalı otomobil, 1058. Sokak'tan 1050. Sokak istikametine gitmekte olan Ahmet Akbulut’un kullandığı 68 BK 878 plakalı ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kaldırıma çıkan otomobil kaldırımda bulunan ağaç ve banklara zarar verirken, bankta oturup havuzu seyreden Muhittin Çavuşoğlu aracı son anda fark ederek kendisini banktan geri atıp adeta ölümden döndü.

Sevinçten eşinin boynuna sarıldı
Kaza sırasında mısır tezgahının başında bekleyen mısır satıcısı Muhittin Çavuşoğlu’nun eşi Gülcan Çavuşoğlu, kocasının yerden ayağa kalktığını görünce koşup boynuna sarılarak öptü. Kazanın nasıl olduğunu görmediğini belirten Muhittin Çavuşoğlu, “Güneşten yararlanmak için mısır tezgahımın önünde belediyenin yaptığı banka oturup havuzu seyrediyordum. Çarpışan araçların birisinin üzerime geldiğini görünce kendimi ağacın köküyle birlikte yerde buldum. Hanım ve çevredeki vatandaşlar beni çekip araçtan uzaklaştırdılar. Hanımım bana bir şey olacak diye korkudan kendisine gelemedi. Sonra geldim ve kazadan beri titreyip burada oturuyorum. Görünmez kaza bu olsa gerek. Otururken de, yatarken de buluyor insanı” dedi.

“Bir şey olmadığını görünce çok sevindim”
Bir an ne olduğunu tam algılayamadığını belirten Gülcan Çavuşoğlu, “Şaşkınlık içerisinde otomobilin kocama çarpmak üzere olduğunu görünce ona doğru koştum. Çok korktum. Verilmiş sadakamız varmış. Bir şey olmadığını görünce çok sevindim. Herkese geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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