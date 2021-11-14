Kepez’de Off-Road heyecanı

Akdeniz OffRoad Kupası 2. Ayak yarışları DokumaPark’ta başladı. Sporcular engebeli parkurlarda arazi araçlarıyla kıyasıya mücadele ediyor.

Kepez Belediyesi’nin DokumaPark OffRoad pisti zorlu yarışlara ev sahipliği yapıyor. Kepez Belediyesi’nin katkıları Antalya OffRoad ve Motor Sporları Kulübü Derneği işbirliğiyle düzenlenen yarışlar devam ediyor. Sakarya, Kahramanmaraş, Adana, Kilis, Osmaniye, Fethiye, Denizli gibi Türkiye’nin dört bir yanından katılan yarışmacılar 19 özel engelden oluşan 2 bin 500 metrelik zorlu etapları bitirebilmek için birbirleriyle kıyasıyla yarışıyorlar. 23 özel modifiyeli araç ve 46 sporcunun katıldığı yarışları çok sayıda seyirci izliyor. Cumartesi günü test sürüşleriyle başlayan ve bugün yerini heyecan dolu mücadeleye bırakan yarışlar dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesiyle sona erecek.

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