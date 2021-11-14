Prof. Dr. Neyişçi: “Carettaları böyle korumaya devam edersek, plajlarda insanlar denize girecek yer bulamayacak”

Türkiye Ormancılar Derneği Akdeniz Şube Başkanı Ekolog Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, caretta caretta neslinin tehdit altında olmadığını belirterek, “Carettaları böyle korumaya devam edersek, plajlarda insanlar denize girecek yer bulamayacak” dedi.

Gazeteciyazar Erdoğan Kahya başkanlığındaki Antalya Dostlar Platformu’nun Antalya’da bir otelde düzenlediği geleneksel toplantısında konuşan Türkiye Ormancılar Derneği Akdeniz Şube Başkanı Ekolog Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, çevre sorunlarına ilişkin görüşlerini açıklayarak, "Çevre sorunu diye bir şey yoktur. Çünkü çevre yaşamsal bir konudur. Yaşamda kalmak istiyorsak hepimiz çevreci olmak zorundayız" diye konuştu.



“Çevreye saygı için önce eğitim”

1980’li yıllarda Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni kuran Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, o dönemde ev kadınlarına çevre eğitimi verdiklerini anlatarak, "Ev kadınları ilk kez üniversite gördü. Aldıkları eğitimle ilk kez çevrenin önemini kavradı. Evine döndü, hem evinde hem mahallesinde uygulamaya, diğer insanlara örnek olmaya başladı. Belediyelere çöp kutuları konusunda baskı unsuru oldular. Çocuklarımıza bu tür eğitimler neden verilmez" diye konuştu.



“Kentin kiracısı mıyız?”

İnsanların yerlere çöp attığını, çöplerini konteynerlerin içine değil dışına bıraktığını söyleyen Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, "Gençler zaman zaman çöp topluyor, birileri de nasıl olsa çevreciler topluyor diye atıyorlar. Bu nedenle ki kentle aramızda bir aşk ilişkisi kuramıyoruz. Yerlere çöp atanlar kendi kentlerinde kiracı gibi yaşıyorlar" dedi.



“Caretta carettaların geleceği tehdit altında değil”

Alageyiklerin ana yurdunun Düzlerçamı ormanları olduğunu söyleyen Neyişçi, "Alageyik Düzlerçamı orjinlidir ve dünyaya yayılmıştır. Alageyikler üzerinde çalışan bilim adamı maalesef yok. Caretta carettalar için 8 ayrı bilim kurulu var. Bu nedenledir ki carettaların geleceği tehdit altında değil. Carettaları böylesi korumaya devam edersek, plajlarda insanlar denize girecek yer bulamayacak. Oysa doğa tüm hayvanların dengesini sağlıyor" dedi.

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