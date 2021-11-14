Manavgat Emniyeti’nden ‘Huzurlu Sokaklar ve Metruk Binalar Uygulaması’

Antalya Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği personeli ve Narkotik K9 Köpeği Pars’ın da katılımıyla, Park, Bahçe, Metruk Bina ve Risk oranının yüksek olduğu cadde ve sokaklarda uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada, 3 şahsa uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılırken 1 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan işlem yapıldı. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranması bulunan 1 şahıs da yakalanarak cezaevine gönderildi.



“3 şahsa uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı”

Yapılan uygulamada kapsamında, 1 şahıs üzerinden bir miktar kubar esrar, bir miktar toz esrar ve bir miktar Metamfetamin maddesi elde edilerek “Uyuşturucu Kullanmak ve Bulundurmak”suçundan, 1 şahıs üzerinden bir miktar Metamfetamin maddesi, bir adet Extacy hap ve kullanma aparatı elde edilerek “Uyuşturucu Kullanmak ve Bulundurmak” suçundan, başka bir şahıs üzerinden bir miktar esrar maddesi ve kullanma aparatı elde edilerek “Uyuşturucu Kullanmak ve Bulundurmak” suçundan olmak üzere toplamda 3 şahsa “Uyuşturucu Kullanmak ve Bulundurmak” suçundan adli işlem yapıldı.



“3 ayrı suçtan aranması bulunan şahıs, yakalandı”

1 şahsın aracında 1 adet hassas terazi, bir miktar Metamfetamin ve cam aparat ele geçirildi. Şahsa “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan adli işlem yapıldı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece “Adli Kontrol Şartı” ile serbest bırakıldı. Ayrıca uygulamalarda yapılan UYAPGBT kontrollerinde; 1 şahsın Manavgat 3. Asliye Ceza Mahkemesince “Uyuşturucu Kullanmak ve Bulundurmak” suçundan, Manavgat 2. Asliye Ceza Mahkemesince “Basit Yaralama” suçundan ve Manavgat Asliye Ceza İlamat Masasınca “Uyuşturucu Kullanmak ve Bulundurmak” suçundan olmak üzere toplamda 3 ayrı suçtan aranmasının olduğu tespit edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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