Muratpaşa’nın Sultanları Beşiktaş’ı mağlup etti

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Liginde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor, ligin 6’ncı haftasında kendi sahasında Beşiktaş’ı 31 mağlup etti.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi 6’ncı hafta karşılaşmasında Muratpaşa Belediyespor, kendi sahasında Beşiktaş’la karşılaştı. Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada ilk iki set, 2523 ve 2517 ev sahibi Muratpaşa’nın üstünlüğüyle geçildi. Üçüncü seti 2520 kazanan Beşiktaş durumu 21’e getirdi. 4. sette rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen ve sert smaçlarıla sayılar alan Paşa’nın Sultanları 2518 kazanarak karşılaşmadan 31 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı tribünden takip eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Antalya’mıza voleybol keyfi yaşatıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bir branşta daha üst düzey müsabakalar yapılıyor kentimizde. Çok Mutluyuz. Bugün de Beşiktaş’ı yendik. Hedefimiz Sultan’lar Ligi’ne çıkmak. Bunun için mücadele ediyoruz. Seyircimizi, teknik heyetimizi ve sporcularımızı kutluyoruz” diye konuştu. Takım Kaptanı Zehra Tönge ise “Beşiktaş, bizden önce iyi bir galibiyet almıştı. Onları kendi evimde yeneceğimizi düşünüyorduk. Güzel bir oyunla geçtik” dedi.

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