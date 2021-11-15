Kuyumcu çalışanını öldürüp, 2 kilo altın çalan şüpheli tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuyumcu çalışanını öldürüp, 2 kilo altın çalan şüpheli tutuklandı

DHA

Kuyumcu çalışanını öldürüp, 2 kilo altın çalan şüpheli tutuklandı


Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, girdiği kuyumcu dükkanında iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü (48) tabancayla öldürüp, yaklaşık 2 kilo altınla kaçtıktan sonra Afyonkarahisar'da yakalanan Serkan Özlü (24) tutuklandı.
Olay, 29 Ekim günü saat 08.30 sıralarında, Kepez ilçesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki Arıkaya Kuyumculuk'ta meydana geldi. Başında kar maskesiyle dükkanına giren soyguncu, iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü tabanca ile vurup, yaklaşık 2 kilo altın bilezik ve takılarla kaçtı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Gür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Soygun anı ve sonrasında saldırganın yolda yürümesi, güvenlik kameralarına yansıdı.
ŞÜPHELİ VE 2 KARDEŞİ YAKALANDI
Olay sonrası geniş çaplı çalışma yürüten polis, şüpheliyi yakalamak için 2 özel ekip kurdu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ile Gasp Bürosu ekipleri, Serkan Özlü olduğunu tespit ettiği şüphelinin, Afyonkarahisar'da saklandığını belirledi. Cep telefonu sinyalinden teknik takibe başlayan polis, önceki gün Özlü'nün kullandığı otomobili AfyonkarahisarKütahya kara yolunda durdurdu. Araçta yapılan aramada motor bölümünde beze sarılı kalaşnikof, şarjör, 15 mermi, 100 bin lira, 1 kilogram külçe ve 177 gram saf altın ele geçirildi. Polis, Özlü'nün yanı sıra kardeşleri S.Ö. (21) ve S.Ö.'yü (19) de gözaltına aldı. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından Antalya'ya getirildi.
'ÖLDÜRME AMACIYLA GİRMEMİŞTİM'
Serkan Özlü'nün, ifadesinde belirttiği yerlerde yapılan aramalarda polis üniforması, silah ve malzemeler bulundu. Çeşitli suçlardan kaydı olan Özlü'nün poliste ağlayarak verdiği ifadesinde, soygunları kumar borcu yüzünden yaptığını söylediği bildirildi. İkinci soygun sırasında susturuculu tabanca ile vurduğu Abuzer Atakan Gür'ün ölmemesi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulunduğu ortaya çıkan Özlü, soygun sonrasında kullandığı kaçış güzergahını polise en ince detayına kadar anlattı.
Serkan Özlü'nün "Kumar borcum olduğu için ilk soygunu yaptım. Buradan aldığım altınları nakde çevirip kripto para Bitcoin'e yatırdım ancak kaybettim. Bu yüzden ikinci olayı gerçekleştirdim. Kuyumcuya öldürme amacıyla girmemiştim. Heyecanlandığım için ateş ettim. Kuyumcunun ölmek üzere olduğunu anlayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans istedim. Öldüğünü ise haberlerden öğrendim" dediği öğrenildi. 
DAHA ÖNCE DE SOYGUN YAPMIŞ
Serkan Özlü'nün, 17 Ekim 2020 tarihindeki kuyumcu soygununun da faili olduğu belirlendi. Özlü, polis üniformasıyla girdiği iş yerinde kuyumcuyu koli bandı ve kelepçeyle etkisiz hale getirdikten sonra 2 kilo altınla kaçmıştı. Özlü, bu soygunda kullandığı polis kıyafeti ile altınları sakladığı yerleri de ekiplere gösterdi. Gözaltında bulunan 3 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Özlü, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, kardeşleri de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-11-15 09:52:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya’da bir kuyumcu çalışanını öldürüp, 2 kuyumcudan yaklaşık 4 kilo altın çalan şahıs tutuklandı Şahsın gösterdiği yerde yapılan aramada çok sayıda imitasyon bilezik ve altın eritme makinesi bulundu
YEREL HABERLER Antalya’da bir kuyumcu çalışanını öldürüp, 2 ...
Muratpaşa’nın Sultanları Beşiktaş’ı mağlup etti
YEREL HABERLER Muratpaşa’nın Sultanları Beşiktaş’ı mağlup etti
Strongman Dünya Serisi Finalleri’nin Şampiyonu Kelvin De Ruiter oldu
YEREL HABERLER Strongman Dünya Serisi Finalleri’nin Şampiyonu Kelvin ...
Manavgat Emniyeti’nden ‘Huzurlu Sokaklar ve Metruk Binalar Uygulaması’
YEREL HABERLER Manavgat Emniyeti’nden ‘Huzurlu Sokaklar ve Metruk ...
Prof. Dr. Neyişçi: “Carettaları böyle korumaya devam edersek, plajlarda insanlar denize girecek yer bulamayacak”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Neyişçi: “Carettaları böyle korumaya devam ...
Jandarmanın kimlik kontrolünde 4 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Jandarmanın kimlik kontrolünde 4 ayrı suçtan aranan ...
Otomobile sığmayan bisikletin tehlikeli yolculuğu Seyir halindeki araçtan kolunu çıkartıp, bisikletle yan yana gitti
YEREL HABERLER Otomobile sığmayan bisikletin tehlikeli ...
Kepez’de Off-Road heyecanı
YEREL HABERLER Kepez’de Off-Road heyecanı
Bulgaristan seçimleri için Antalya'da da seçmenler oy kullandı
YEREL HABERLER Bulgaristan seçimleri için Antalya'da da seçmenler oy ...
Çocukları yumruk yumruğa dövüştürüp, “vur vur” tezahüratı yaptılar Çocukların tehlikeli eğlencesi tepki çekti
YEREL HABERLER Çocukları yumruk yumruğa dövüştürüp, “vur vur” ...
Kepez’de 155 anne ilk yardım sertifikası aldı
YEREL HABERLER Kepez’de 155 anne ilk yardım sertifikası aldı
BAİB’den doğaltaş sektörü için Afrika'ya ticari heyet
YEREL HABERLER BAİB’den doğaltaş sektörü için Afrika'ya ticari heyet
Kazaya yardım için dükkanı kilitleyip çıktı, saniyeler sonra marketine otomobil girdi Oğlunun arkadaşının kaza yaptığını duyan market sahibi dükkanı kapattıktan 30 saniye sonra iş yerine araç girdi
YEREL HABERLER Kazaya yardım için dükkanı kilitleyip çıktı, ...
+0,5 Akdeniz’in Geleceği İklim Değişikliği Çalıştayı sona erdi
YEREL HABERLER +0,5 Akdeniz’in Geleceği İklim Değişikliği Çalıştayı ...
Karşı şeride geçen otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi: 4 yaralı Karşı şeritte bir araçla kafa kafaya çarpışan araç kaldırıma vurarak dururken, kazayı görüp fren yapan 4 araç zincirleme kaza yaptı
YEREL HABERLER Karşı şeride geçen otomobil ortalığı savaş alanına ...
Otomobilin çarptığı genç cadde ortasındaki su kanalına uçarak yaralandı İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılan genç, hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı genç cadde ortasındaki su ...
Bankta otururken ölümden döndü, olayı gören karısı koşup öperek sakinleştirdi Kavşakta yaşanan kazada savrulan otomobil, bankta oturan adamı canında edecekti
YEREL HABERLER Bankta otururken ölümden döndü, olayı gören karısı ...
Büyükalanlılar, 150 yıllık değirmenlerini geri istiyor
YEREL HABERLER Büyükalanlılar, 150 yıllık değirmenlerini geri ...
ATB'den Hollandalı yatırımcıya Antalya çağrısı ATB Başkanı Çandır: “Hollandalı yatırımcı için ciddi fırsat alanı olarak Antalya’mızı öneriyoruz”
YEREL HABERLER ATB'den Hollandalı yatırımcıya Antalya çağrısı ATB ...
Antalya’da birisi gözetledi, birisi çaldı, diğer ikisi oyaladı Hırsızlar sokak üzerinde kapıları kilitlenmeyen araçtaki telefon ve cüzdanı dakikalar içerisinde çaldılar
YEREL HABERLER Antalya’da birisi gözetledi, birisi çaldı, diğer ...
'Çalındı' denilen çanta denizden çıktı; sahibi Moğolistanlı çifte verildi
YEREL HABERLER 'Çalındı' denilen çanta denizden çıktı; sahibi ...
Manavgat Toptancı Hali, 43 milyon liraya mal olacak
YEREL HABERLER Manavgat Toptancı Hali, 43 milyon liraya mal olacak
Kepez’de ikinci buğday ekimi hazırlığı
YEREL HABERLER Kepez’de ikinci buğday ekimi hazırlığı
Sinir krizi geçiren madde bağımlısı 'süper' genç evde kırılmadık eşya bırakmadı Üzerinde film karakteri 'Superman' tişörtüyle taşkınlık çıkartan genci babası güçlükle sakinleştirdi Madde bağımlısı Çağlar D: “Ne güzel çalışıyordum, bir anda böyle oldu hayatım”
YEREL HABERLER Sinir krizi geçiren madde bağımlısı 'süper' genç evde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.