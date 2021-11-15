Hayalet patencilerin tehlikeli yolculuğu Hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye düşürdüler

Antalya’da paten süren bir grup genç kafalarına geçirdikleri beyaz çarşaf ile hayalet kılığına girdi, seyir halindeki araçların arasında ölümle dans etti.

Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki ana yolda saat 18.00 sularında, hayalet kılığına giren patenci bir grup gencin tehlikeli yolculuğu çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 9 kişiden oluşan gençlerin paten grubunda bulunan 4 genç üzerlerine beyaz çarşaf geçirerek kendilerine hayalet süsü verdi. Trafikte bulunan araçların yanlarından geçişine aldırış etmeyen gençler hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye düşürdü.

Seyir halindeki araçlara rağmen yollarına devam eden hayalet patencilerin en ufak bir hatada araçların altında kalmaları an meselesiyken, gençler bu tehlikeli yolculukları sırasında etraftaki vatandaşları selamlamayı ihmal etmedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.