'Elmalı davası'nda 7'nci duruşma başladı



Süleyman EKİN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA´nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'ye (10) cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A., Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi´nde 7'nci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuksuz sanıklar Merve A. ile Rahmi A. ve suça sürüklenen S.C.G. (15), babaanne G.S. ve taraf avukatları ile Türkiye´nin birçok ilinden avukat hazır bulundu.

Balıkesir´de geçen yıl Haziran ayında savcılığa giden babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan 2 torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla eski gelini Merve A., onun eşi Rahmi A. ve kadının erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Savcılık, babaannelerinin yanındaki istismara uğradığı öne sürülen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurdu. G.E.G., ifadesinde anne ve babasının ayrıldığını, annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyledi. G.E.G., geçen yıl, üvey babası Rahmi A. ile isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Yaşadıklarıyla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.C.G.'den şikayetçi olan G.E.G., ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlatırken, anneannesi F.G. ile dayısı S.C.G.'nin de kendisini çok dövdüğünü sözlerine ekledi.

İSTİSMARI RESİMLE ANLATTILAR

Savcıya ifade veren ağabey İ.E.G. ise anneannesinin Finike'deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü söyledi. İ.E.G., üvey baba Rahmi A., M. ve dayısı S.'nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu söyledi. G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G., yaşadıklarını, deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalıştı. Çocukların yaptıkları resimler, soruşturma dosyasına girdi. Soruşturma kapsamında yakalanıp, gözaltına alınan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sanıklar Merve A. ve Rahmi A., 3'üncü duruşmada yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. Çocuklar ise devlet korumasına alındı.

ANNEBABA İÇİN 70'ER YIL HAPİS İSTEDİ

Dava savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı Ahmet Karakaya'nın imzasını taşıyan mütalaada; anne Merve A., üvey baba Rahmi A. ve suça sürüklenen çocuk dayı S.C.G.'nin olay tarihinde 12 yaşından küçük olan 2 çocuğa karşı 'cinsel istismar' ve 'sistematik şekilde eziyet' suçunu işledikleri iddia edildi. Savcı, anne ve üvey babanın 70 yıldan, dayının da 30 yıldan az olmamak kaydıyla ayrı ayrı cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarına karar verilmesini istedi.

BİRÇOK İLDEN AVUKAT DURUŞMADA

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi´nde bugün görülen 7'nci duruşmaya; tutuksuz sanıklar Merve A., Rahmi A., suça sürüklenen çocuk S.C.G. ile babaanne G.S. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Türkiye´nin birçok ilinden avukat da hazır bulundu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-11-15 10:26:15



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