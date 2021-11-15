Turizm sezonu bitti sahiller az sayıda turiste kaldı

Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Aksu’nun KunduKemerağzı bölgesinde, sahiller, alışveriş merkezleri ve sokaklar turizm sezonunun sona ermesiyle sessizliğe büründü.

Pandemi dolayısıyla uzun süre kapalı kalan Kundu Kemerağzı bölgesi bu sene 2019 yılının turizm rakamlarını yakalayarak verimli bir sezon geçirdi. Her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan bölge, turizm sezonunun bitmesi ve birçok otelin sezonunu kapatmasıyla yerini sessizliğe bıraktı. Kundu Kemerağzı bölgesinde sahiller çok az sayıda yerli ve yabancı turistlere kaldı.



Yüzde 10’larda

Antalya merkeze 15 km uzaklıkta dünyaca ünlü otellere ev sahipliği yapan ve turizm sezonunda haftada 50 bin ziyaretçiyi misafir eden bölgede, bu sayı sezonun bitmesi ile yüzde 10’lara kadar düştü. Otellerin yüzde 40’lık bir bölümünün kapalı olduğu bölgede, açık kalan oteller seminerlere ve bayi toplantılarına hizmet vermeyi sürdürüyor.



Geçmişin yarası sarılmaya çalışılıyor

Pandemi sonrası Temmuz ayı itibariyle yeniden iş yerlerini açan bölge esnafı, Ekim ayı sonuna kadar verimli bir sezon geçirerek yaralarını sarmayı başardı. Kemerağzı ve Kundu Esnafları Yaşatma Derneği Başkanı Metin Kanmaz ise esnafın kısmen iyi bir sezon geçirdiğini ancak pandemiden kaynaklı olarak ekonomik kayıpların yaşandığını söyledi. Metin Kanmaz, “Bu ekonomik yara doğal olarak kolay kolay iyileşmez. Pandemi sürecinde esnafımız iş yapamadı, dükkanlar kapalıydı. Bunun yanı sıra giderler sabit kaldı. Böyle olunca da esnafımız büyük açık verdi” şeklinde konuştu.

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