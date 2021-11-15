Mavi Kelebekler sahasında kazandı

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, evinde konuk ettiği Giresun temsilcisi Görele Belediyespor’u 3328 mağlup ederek hanesine 2 puan yazdırdı.

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, evinde konuk ettiği Giresun temsilcisi Görele Belediyespor’u 3328 mağlup etti. Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon’da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Mavi Kelebekler, ilk dakikalardan itibaren rakibine oyun üstünlüğünü hissettirdi. Devre arasına 1614 önde giren Konyaaltı Belediyespor, ikinci yarıda da iyi savunma yaparak rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermedi ve karşılaşmayı 3328’lik skorla kazanmasını bildi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Görele Belediyespor karşısında galip gelerek son iki maçta alınan mağlubiyetleri bir nebze de olsa telafi ettikleri için mutlu olduklarını söyledi. Esen, “Üst sıraları hedefleyen takımımızın son iki haftada aldığı mağlubiyetler camiamızda üzüntüye sebep olmuştu. Ev sahibi olduğumuz bu maçta galip gelerek hedeften kopmamış olduk. Takımımızı ve teknik heyeti kutluyorum. Maçın son düdüğüne kadar takımımızı destekleyen taraftarımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Üst sıralarda kalmak istiyoruz

Antrenör Birol Ünsal ise “Zor bir maçı iyi oynayarak, özellikle ilk devre ve ikinci yarının ilk 10 dakikasında iyi savunma yaparak maçı kopardık. Görele’yi yenmek bizim için önemliydi. İki haftadır mağlubiyetle kapatıyorduk çünkü. Kazandığımız için, tekrar pozitif bir ortama kavuştuğumuz için mutluyuz. Elimizden geldiği kadar, üst sıralarda olmak için mücadele edeceğiz” dedi.

Mavi Kelebekler’in genç oyuncusu Fulya Naime Bozyurt da “Takımıma katkı yaptığım için çok mutluyum. Güzel bir galibiyet oldu. İnşallah gelecek maçlarda da bu azim ve hırsla devam edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum” diye konuştu.

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