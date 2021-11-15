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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ritmik Cimnastik Kulüplerarası Küçükler Türkiye Şampiyonası sona erdi

DHA

Ritmik Cimnastik Kulüplerarası Küçükler Türkiye Şampiyonası sona erdi


Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)Antalya´nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Ritmik Cimnastik Kulüplerarası Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda, gruplarda Antalya Spor Kulübü, kulüplerde Acıbadem C.S.K., bireyselde ise Acıbadem C.S.K. sporcusu Alya Arslan birinci oldu.Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda daüzenlenen Ritmik Cimnastik Kulüplerarası Küçükler Türkiye Şampiyonası'na 37 kulüpten 155 sporcu katıldı. Şampiyonada grup müsabakalarında Antalya Spor Kulübü birinciliği elde ederken, Beştepe Koleji S.K. ikinci, Manavgat Reverans S.K. ise üçüncü oldu. Bireysel başarıda birinciliği Acıbadem C.S.K.'dan Alya Arslan, ikinciliği Beştepe Koleji S.K.'dan Ada Kaplan, üçüncülüğü yine Acıbadem C.S.K.'dan Yağmur İşbuyuran elde etti. Kulüpler bazında 93.150 puanla Acıbadem C.S.K. birinciliği, 89.450 puanla Ege Cimnastik G.S.K. ikinciliği, 87.700 puanla üçüncülüğü kazandı.ŞAMPİYONLARA ÖDÜLLERİ VERİLDİŞampiyonada dereceye giren kulüp ve sporculara madalya ve kupaları Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Derviş Çatalbaş, Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya ve AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol tarafından verildi.TESİSLER 7/24 HİZMET EDİYORGençlik ve Spor Bakanlığı tesislerinin koronavirüs salgını sürecinde evlerinde kalan çocuk ve gençlerin hizmetine yeniden açıldığını hatırlatan Gürhan, "Pandemi sürecinde evde kalan çocuk ve gençlerimizin tekrar sporla buluşması, gençlik merkezlerimizin faaliyetleri ile tekrar tanışmaları için 7 gün 24 saat açık tesislerimizi çocuklarımızın, gençlerimizin, halkımızın hizmetine sunmaya başladık" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Müsabakadan görüntüler
Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan´ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA
2021-11-15 11:12:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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