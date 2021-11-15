Büyükşehir Akıllı Tarım Uygulamalarını genişletiyor Kumluca’da seralara dijital takip sistemi kuruldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi örtü altı seracılık ve meyve bahçelerinde uygulamaya başlattığı Akıllı Tarım Projesi’ni yaygınlaştırıyor. İlki Elmalı’da uygulanan Dijital Tarımsal Takip Amaçlı Kablosuz İzleme Sistemi, Kumluca Mavikent’te de seralara kurularak, çiftçilere tanıtıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yerelde kalkınma projeleri kapsamında tarımsal üretimi geliştirmek, çiftçileri yeni teknolojilerle buluşturmak için başlattığı çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir Belediyesi, akıllı tarım uygulamaları ile üreticilerin girdi maliyetlerini düşürerek, tarım arazilerinde verimliliği arttırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda ilk kez Elmalı İlçesi Çukurelma Mahallesi’nde sera ve bahçelerde uygulanan Dijital Tarımsal Takip Amaçlı Kablosuz Uzaktan İzleme Sistemi, şimdi de Kumluca İlçesi Mavikent Mahallesi’nde uygulanmaya başladı.



Üretici teknoloji ile buluşuyor

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel ve Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Mustafa Çetin uygulamayı çiftçilere tanıttı. Seda Özel, akıllı takip sistemi ile çiftçilerin girdi maliyetlerinde düşüş olacağını belirterek, “Üreticilerin teknolojiyle birlikte üretimleri sağlanmaya çalışılıyor. Daha önceden Elmalı’da başlattığımız akıllı takip sistemiyle girdi maliyetlerinde kayıpların ciddi derecede önlendiğini gördük. İş gücü ve girdi maliyetlerindeki kaybı da bu cihaz ve sistem ile önlüyoruz. Bu uygulamayla çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Mustafa Çetin de projenin önemine dikkat çekerek, “Çiftçilerimiz için gereken bir proje. Girdi maliyetleri son dönemde had safhaya ulaştı. Bu projeyle gübre, su, elektrik gibi maliyetlerin önüne geçeceğiz. Akıllı takip sistemi ile topraktaki nem oranı, PH oranı, sıcaklık seviyesini anlık olarak takip edebileceğiz. ” diye konuştu.

Dijital Tarımsal Takip Sistemi ile üreticiler, ısı ve nem kontrolü ile bölgelerin toprak özelliklerine göre daha verimli gübreleme ve sulama yapabilecek.

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