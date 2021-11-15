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'Elmalı davası'nda 3 beraat

ANTALYA´nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'ye cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuksuz sanıklar anne Merve A., üvey baba Rahmi A. ile çocukların dayısı suça sürüklenen çocuk S.C.G., `cinsel istismar´ ve `eziyet´ suçlarından yargılandıkları davada beraat etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya

2021-11-15 13:22:20



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