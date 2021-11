'Elmalı davası'nda 7'nci duruşma başladı (2)

SAVCI TUTUKLAMA İSTEDİ

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 7'nci duruşmaya, tutuksuz sanıklar Merve A., Rahmi A., suça sürüklenen çocuk S.C.G. ile baba Gürhan G., babaanne G.S., sivil toplum örgütleri ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Türkiye'nin birçok ilinden avukat da hazır bulundu. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı Ahmet Karakaya imzasını taşıyan mütalaada, anne Merve A., üvey baba Rahmi A. ve suça sürüklenen çocuk S.C.G.'nin olay tarihinde 12 yaşından küçük olan 2 çocuğa karşı cinsel istismar ve sistematik bir şekilde eziyet suçunu işledikleri iddia edildi. Savcı, anne, üvey baba ve dayının ayrı ayrı cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarına karar verilmesini istedi.

Mağdur çocukların öz babası Gürhan G., çocukların hem beden, hem ruhlarında oluşan travma nedeniyle büyük sıkıntı çektiklerini belirterek "Çocuklarıma kavuşacağım günü sabırla bekliyorum. Sanıkların suçları sabittir. Bu sanıklar dışarıda olduğu her gün başka çocuklar tehlike altındadır" dedi.

SANIĞA BEDDUA ETTİ

Şikayetçi avukatları, savcının mütalaasına katıldıklarını belirterek, mütalaa doğrultusunda sanıkların hüküm ile birlikte tutuklanmasını ve cezalandırılmalarını talep etti. Sanık Rahmi A., iddiaları kabul etmediğini söyledi. Sanık Merve A. ise diyecek bir şeyi olmadığını ifade ederek "Daha önceki ifademi tekrarlamak istiyorum. Bu söylenenlerin hepsi yalan ve iftira" dediği sırada, arka tarafta ayakta duran babaanne Günay S., sanığa hitaben beddua etti. Bunun üzerine sanık Merve A. arkasını dönerek "Tüm bunları sen yaptın. Sen çocuklarımı hasta ettin. Şimdi devlet çocuklarımı iyileştirmeye çalışıyor. Başkanım, tüm bunları babaanneleri yaptı" dedi.

AVUKATLAR ARASINDA GERGİNLİK

Sanık avukatı İbrahim Şimşek'in, mağdur G.E.G.'nin Adli Görüşme Odası'nda (AGO) ifadesini verdikten sonra çıkarken 'Ben yalan söyledim' demesi üzerine araya giren şikayetçi Gürhan G.'nin avukatı Yusuf Tuğbay Öndet, G.E.G.'nin ifadelerinin meslektaşı tarafından çarpıtıldığını öne sürdü. Avukat Öndet, "G.E.G., ifadesinde böyle bir cümle kullanmadı" deyince sanık vekili Şimşek "Savunmama müdahale etmeyin" dedi. Bunun üzerine avukat Öndet, "Sen de yalan beyanda bulunuyorsun. Hep bunu yapıyorsun" karşılığını verdi. Bunun üzerine avukat İbrahim Şimşek, "Kes sesini lan. Her duruşmada savunmamıza müdahale ediyorsun. Başkanım, her duruşmada aynısını yapıyor" diyerek tepki gösterdi. Avukat Yusuf Tuğbay Öndet de sanık avukatına dönerek "Sen de hep ifadeleri çarpıtıyorsun. Bana kes sesini diyemezsin. Bunların tutanaklara geçmesini istiyorum" dedi. Mahkeme başkanı da karşılıklı diyalogları tutaklara geçti.

'ÇOCUKLAR PERİŞAN OLDU'

Mağdur çocukların dayısı, suça sürüklenen çocuk S.C.G. de suçlamaları kabul etmedi. Şikayetçi baba Günay S. ise ifadesinde sanıkların sözlerine itiraz ederek "Bu kadar babaanneyi suçluyorlar. Çocukların hiçbir aşamasında yanında yoktum. Anneleri cezaevinden çıktığında çocuklar onun yanına gitmek istemedi. Son 4,5 aydır 2 çocuktan ses soluk yok. Çocukların sosyal hizmetlerde sağlıkları ve psikolojileri iyi değil. Aradan 1 yıl geçti. Çocuklar her şeyi anlatıyor ama kimse tutuklanmadı. Çocuklar başlarına geldiklerini anlattıkları için 4,5 aydır esir. Çocuklar perişan oldu. Gitmedikleri psikolog kalmadı. Çocuklar heder oldu. Bu çocuklara olayı unutturacağımız yerde, unutturmuyoruz. Sanıkların cezalandırılmalarını ve indirimsiz yargılanmalarını istiyoruz" dedi.

3 SANIĞIN BERAATINA KARAR VERİLDİ

İfadelerin ardından mahkeme heyeti karar için ara verdi. Tutuksuz sanıklar Merve A., Rahmi A. ile çocukların dayısı suça sürüklenen çocuk S.C.G., 'cinsel istismar' ve 'eziyet' suçlarından yargılandıkları davada beraat etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Elmalı Süleyman EKİN

2021-11-15 13:23:05



