Hayalet patencilerin tehlikeli yolculuğu durmak bilmiyor Üzerlerine beyaz çarşaf örtüp dördü birden araçların arkasına takıldı Hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye düşürdüler

Antalya’da paten süren bir grup genç kafalarına geçirdikleri beyaz çarşaf ile gün boyunca seyir halindeki araçların arasında adeta ölümle dans etti.

İlk olarak Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki ana yolda geçtiğimiz gün saat 18.00 sıralarında, hayalet kılığına giren patenci bir grup gencin tehlikeli yolculuğu çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 9 kişiden oluşan gençlerin paten grubunda bulunan 4 genç üzerlerine beyaz çarşaf geçirerek kendilerine hayalet süsü verdi. Trafikte bulunan araçların yanlarından geçişine aldırış etmeyen gençler hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye düşürdü.

Seyir halindeki araçlara rağmen yollarına devam eden hayalet patencilerin en ufak bir hatada araçların altında kalmaları an meselesiyken, gençler bu tehlikeli yolculukları sırasında etraftaki vatandaşları selamlamayı bile ihmal etmedi.



Gün boyunca tehlikeli yolculuklarına devam ettiler

Hayalet patenciler tehlikeli yolculuklarına akşam saatlerinde de hız kesmeden devam etti. Bu kez de Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi Varyant mevkide görünen hayalet patenciler bir aracın arkasına tutunarak canlarını hiçe saydı.

Yanlarından geçen araçların tehlikesi bir yana arkasından tutundukları aracın bir hatası ile patencilerin canlarından olmaları içten bile değilken, gençlerin adeta ölümle dans ettikleri bu yolculuk da çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

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