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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez’de Off-Road rüzgarı esti

İHA

Kepez’de Off-Road rüzgarı esti

Kepez Belediyesi’nin katkıları, Antalya OffRoad ve Motor Sporları Kulübü Derneği işbirliğiyle düzenlenen Akdeniz OffRoad Kupası 2. Ayak yarışları DokumaPark’ta büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Arazi araçlarının kıyasıya mücadelesini izleyen Başkan Tütüncü’de, kokpit koltuğuna oturarak, test sürüşüyle pilotların heyecanına ortak oldu.
OffRoad tutkunları Kepez’de buluştu. Kepez Belediyesi’nin katkıları, Antalya OffRoad ve Motor Sporları Kulübü Derneği işbirliğiyle düzenlenen Akdeniz OffRoad Kupası 2. Ayak yarışları DokumaPark’ta yapıldı. Yarışlara, Sakarya, Kahramanmaraş, Adana, Kilis, Osmaniye, Muğla, Denizli ve Antalya’dan 23 özel modifiyeli araç ve 46 sporcu katıldı. Yarışmacılar 19 özel engelden oluşan 2500 metrelik zorlu etapları bitirebilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de heyecan dolu yarışları izledi. Kokpit koltuğuna oturarak, test sürüşüyle pilotların heyecanına ortak olan Tütüncü, yarışlara katılan tüm sporculara da teşekkür etti.
Akdeniz OffRoad Kupası 2. Ayak yarışlarına ev sahipliği yapmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “DokumaPark, değişik aktivitelerle günden güne gelişiyor ve güzelleşiyor. Biz hemşerilerimizle hafta sonlarında şehrin kargaşasından karmaşasından uzak bir etkinlik programı sunabilmek noktasında son derece hassasız. Ve bu konudaki çalışmalarımızı da günden güne çeşitlendiriyoruz. Elbette ki motorsporları çok önemli… Bundan sonraki süreçlerde de yine aynı şekilde devam edeceğiz. “dedi.
Otomobil Sporları Federasyonuna Kepez’deki heyecan dolu yarışlar için teşekkür eden Başkan Tütüncü, “Bu pistin hazırlanmasında emeği geçen belediye çalışanlarına da çok teşekkür ederim. Yaklaşık 15 günlük bir çalışmanın neticesinde aslında Dokuma’da güzel bir pist ortaya çıktı. Sevindirici olan şey şu; bu pist Türkiye'nin en iyi pistlerinden birisi oldu. “diye konuştu.
Antalya OffRoad Motor Sporları Kulübü Başkanı Erol Karagöz de, Akdeniz OffRoad Kupası 2. Ayak yarışlarının çok güzel geçtiğini söyledi. Başkan Karagöz, “Akdeniz OffRoad’un 2. ayağında bütün yarışçılar bu parkuru çok beğendi. Ulusal ve uluslararası değerde bir parkur. Güzel bir yarış oldu. Antalya’da Kasım ve Aralık ayı yarış zamanı… Güzel bir atmosferde güzel bir yarıştı. “dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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