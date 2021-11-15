Muratpaşa Belediyesi 5 dönümlük alanda ektiği susamların hasatını yaptı Başkan Uysal, ‘Üretmeye devam edeceğiz’

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muratpaşa Belediyesi 5 dönümlük alanda ektiği susamların hasatını yaptı Başkan Uysal, ‘Üretmeye devam edeceğiz’

İHA

Muratpaşa Belediyesi 5 dönümlük alanda ektiği susamların hasatını yaptı Başkan Uysal, ‘Üretmeye devam edeceğiz’

Muratpaşa Belediyesi, Güzeloba Mahallesi’nde yaklaşık 5 dönümlük alanda ektiği susamları hasat etti. Taze hasat edilen susam kümüller halinde kurumaya bırakılırken Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Üretmeye devam edeceğiz” dedi.
Antalya’da kent hayatının merkezi Muratpaşa’da tarımsal üretim çalışmaları geçen yıl nisan ayında Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın girişimleriyle başladı. Covid19 salgınının neden olabileceği gıda sıkıntısına dikkat çekmek ve tarımsal üretimde devamlılığın önemini vurgulamak için başlayan çalışmalarda ilk olarak mısır ekimi yapıldı.

Tarladan sofraya
Muratpaşa Belediyesi, geçen yıl 12 bin 700 kilogram mısır hasatı yaptı. Hasat, mısır unu haline getirilip ilçe sakinleriyle paylaşıldı. Mısırın ardından Yamansaz bölgesinde 45 dönümde buğday tarımı başladı. Muratpaşa Belediyesi, yaklaşık 20 ton ürün elde etti. Buğday da kiloluk paketlerde bulgur olarak ilçe sakinlerine ulaştırıldı. Bununla birlikte, son yıllarda kullanımı giderek yaygınlaşan zencefil üretimi de başladı. Belediyenin Ermenek Mahallesi’nde bulunan seralarında, 500 metrelik alanda deneme üretimi sonuç verdi.

Balkon bahçeciliği
Muratpaşa Belediyesi, başta çocuklar olmak üzere kent sakinlerinin üretime yönelik çalışmaların parçası olmalarını sağlayacak balkon bahçeciliği projesini de hayata geçirdi. İki etap halinde gerçekleşen projede, 5 bin eve marul, maydanoz, fesleğen ve adaçayıyla birlikte kekik, sarımsak gibi aromatik bitkilerin ekili olduğu saksılar dağıtıldı.

Susam tarımı
Muratpaşa Belediyesi’nin aralıksız devam eden üretim çalışmalarında, yaz mevsimiyle birlikte sırayı susam aldı. Susam ekimi için Güzeloba Mahallesi’nde yaklaşık 5 dönüm alanda gerekli hazırlıklar yapıldı. Haziranda susam tohumları toprağa serpildi. Titizlikle takip edilen sürecin sonunda susamlar taze olarak toplandı. Demetler halinde toplanan susamlar, kümül denilen özel yığma yöntemiyle kurumaya bırakıldı.
Başkan Uysal, belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü bahçesinde kurumaya bırakılan susamların kısa bir süre sonra silkelenerek yuvalarından çıkarılacağını söyledi. Böylece hasadın tamamlanmış olacağını belirten Başkan Uysal, tüm bu çalışmaların ana mesajının “Üretim” olduğunu söyledi. Başkan Uysal, “Üretim yaptığımız noktalar hep şehirleşmiş bölgeler ama mesajımız net. Her yerde hep beraber üretelim. Seralarımızda çiçeklerimizi üretiyoruz, kent mobilyalarımızı üretiyoruz, asfaltımızı üretiyoruz. Muratpaşa Belediyesi olarak üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AGC ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü
YEREL HABERLER AGC ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında iş ...
Kepez’de Off-Road rüzgarı esti
YEREL HABERLER Kepez’de Off-Road rüzgarı esti
Hayalet patencilerin tehlikeli yolculuğu durmak bilmiyor Üzerlerine beyaz çarşaf örtüp dördü birden araçların arkasına takıldı Hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye düşürdüler
YEREL HABERLER Hayalet patencilerin tehlikeli yolculuğu durmak ...
Kreşten yola fırlayan çocuğa okul servisi çarptı, ölümden saniyelerle kurtuldu Küçük çocuğun bacağında kırıklar oluşurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Kazada, sürücünün süratli olduğunu ileri süren anne, sadece oğlunun kusurlu bulunmasına ve yolda kasis bulunmamasına tepki gösterdi Anne Vesile Araç: “Çocuğumu bir kez bile aramadı. Bizim zorumuza giden bu”
YEREL HABERLER Kreşten yola fırlayan çocuğa okul servisi çarptı, ...
'Elmalı davası'nda 7'nci duruşma başladı (2)
YEREL HABERLER 'Elmalı davası'nda 7'nci duruşma başladı (2)
flaş
YEREL HABERLER flaş
Antalya Kent Konseyi’nde Kültürel Miras Çalışma Grubu oluşturuldu
YEREL HABERLER Antalya Kent Konseyi’nde Kültürel Miras Çalışma Grubu ...
Emekli Kahvesi açılışa hazır
YEREL HABERLER Emekli Kahvesi açılışa hazır
Döşemealtı kışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Döşemealtı kışa hazırlanıyor
Büyükşehir Akıllı Tarım Uygulamalarını genişletiyor Kumluca’da seralara dijital takip sistemi kuruldu
YEREL HABERLER Büyükşehir Akıllı Tarım Uygulamalarını ...
Motosiklet sürücüsü, çarpışmanın etkisiyle kamyonun üzerinden diğer tarafa uçtu Sürücüsünün kaskını mermi gibi fırlatan kaza Biri ağır 2 kişinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsü, çarpışmanın etkisiyle kamyonun ...
Antalya’da jandarmadan dubleks daireye kumar operasyonu Operasyonda 2’si kadın 6 kişi gözaltına alındı Masada bulunan alacak verecek durumunu gösterir deftere el konuldu
YEREL HABERLER Antalya’da jandarmadan dubleks daireye kumar ...
Ritmik Cimnastik Kulüplerarası Küçükler Türkiye Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Ritmik Cimnastik Kulüplerarası Küçükler Türkiye ...
Kepez Balık Pazarı’na Akdeniz dokunuşu
YEREL HABERLER Kepez Balık Pazarı’na Akdeniz dokunuşu
Mavi Kelebekler sahasında kazandı
YEREL HABERLER Mavi Kelebekler sahasında kazandı
Turizm sezonu bitti sahiller az sayıda turiste kaldı
YEREL HABERLER Turizm sezonu bitti sahiller az sayıda turiste kaldı
Kepez Belediyespor hedefe emin adımlarla ilerliyor
YEREL HABERLER Kepez Belediyespor hedefe emin adımlarla ilerliyor
Başkan Uysal, amatör balıkçılarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Uysal, amatör balıkçılarla buluştu
'Elmalı davası'nda 7'nci duruşma başladı
YEREL HABERLER 'Elmalı davası'nda 7'nci duruşma başladı
Hayalet patencilerin tehlikeli yolculuğu Hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye düşürdüler
YEREL HABERLER Hayalet patencilerin tehlikeli yolculuğu Hem ...
Kuyumcu çalışanını öldürüp, 2 kilo altın çalan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kuyumcu çalışanını öldürüp, 2 kilo altın çalan ...
Antalya’da bir kuyumcu çalışanını öldürüp, 2 kuyumcudan yaklaşık 4 kilo altın çalan şahıs tutuklandı Şahsın gösterdiği yerde yapılan aramada çok sayıda imitasyon bilezik ve altın eritme makinesi bulundu
YEREL HABERLER Antalya’da bir kuyumcu çalışanını öldürüp, 2 ...
Muratpaşa’nın Sultanları Beşiktaş’ı mağlup etti
YEREL HABERLER Muratpaşa’nın Sultanları Beşiktaş’ı mağlup etti
Strongman Dünya Serisi Finalleri’nin Şampiyonu Kelvin De Ruiter oldu
YEREL HABERLER Strongman Dünya Serisi Finalleri’nin Şampiyonu Kelvin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.