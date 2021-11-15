Aytemiz Alanyaspor’da indirimli kombine bilet satışları başladı

Aytemiz Alanyaspor’un Bahçeşehir Koleji Stadyumu’nda oynayacalğı Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarında geçerli olacak 20212022 sezonu indirimli kombine bilet satışları başladı.
Kombine biletler, Aytemiz Alanyaspor Passolig Ofisi, ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden satışa sunuldu. Aytemiz Alanyaspor Passolig Kartlarının EBilet kullanım süresinin ise 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatılması gerekiyor. Satışı işlemlerinde HES Kodu tanımlanması yapılacak ve hizmet bedeli, kombine bilet ücretinden ayrı olarak tahsil edilecek.
Kombine bilet fiyatları şöyle açıklandı;
Maraton Tribün DEF bloklar: 750 TL
Maraton Tribün ABCGHI bloklar: 550 TL
Kuzey Kale Arkası: 275 TL
Roof Lounge Tribün (Güney Kale Arkası): 275 TL
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.