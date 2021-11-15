'Elmalı davası'nda suçlanan anne, üvey baba ve dayıya beraat (4)



BERAAT EDEN ANNE VE ÜVEY BABA KONUŞTU

Antalya'nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'ye cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuksuz yargılandıkları davada beraat eden anne Merve A. (27) ile üvey baba Rahmi A. (25), duruşma sonunda avukatları İbrahim Şimşek ile birlikte DHA'ya açıklamalarda bulundu. Rahmi A., sonuçtan mutlu olduklarını söyleyip, "Baştan beri beraat çıkacağı belliydi. Sevdiklerimizle saydıklarımızla mahkemede dik duruşumuzla bunu gösterdik. Biz zaten hiçbir şey yapmadık. Bunu baştan beri söylüyoruz. Yine de çocuklarımızın arkasındayız. Allah'ın izniyle çocuklarımızı geri alacağız. Sayın mahkeme başkanına teşekkür ediyorum. Beklediğimiz bir sonuçtu çünkü biz bir şey yapmadık. Hala söylüyorum. Biz hiçbir şey yapmadık" dedi.

'ADALET ER YA DA GEÇ YERİNİ BULDU'

Merve A. ise "Çok şükür. Yavrularımızın yüzü suyu hürmetine kazandık bu davayı. Adalet er ya da geç yerini buldu. Sayın hakimlerimden Allah razı olsun. Hepsine binlerce kez teşekkür ediyorum. Yavrularıma kavuşacağım günün hayalini kuruyorum. İftiraya uğradık. Çocuklarımla top gibi oynandı. Onların hiçbir suçu, günahı yoktu. Hepimizi perişan ettiler. Yönlendirme oldu çocuklarıma. Konuşamıyorum" derken gözyaşı döktü.

Avukat İbrahim Şimşek de Türkiye gündemini uzun süredir meşgul eden davanın sonuçlandığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Davada beraat kararını bekliyorduk çünkü bize göre gerçekten ortada somut bir delil yoktu. Ne yazık ki halkımızın bu istismar konusundaki hassasiyetini istismar edenler çok yanlış bir şekilde bunu basına servis etti. Bizim davamızla ilgisi olmayan mektuplar, ses kayıtları sosyal medyada paylaşıldı ve çok büyük etkileşim aldı. Bunun akabinde de sanıklar üzerinde çok büyük kamuoyu baskısı oluştu. Asıl amaçları rant olan bu kişiler, maalesef ki hem çocukların hem de sanıkların hayatını mahvetti. Umuyorum ki gelecekte bu lekenin etkisinden kurtulurlar. Öncelikle çocuklar için diliyorum bunu. Okullarında soracaklar, sokakta karşılaşacaklar bu davayla. Nihayetinde beraatle sonuçlandı. Adalet yerini buldu diyebilirim."

SAADET ÖZKAN: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Öte yandan duruşma sonunda avukatlarla birlikte açıklama yapan, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, davanın takipçisi olacaklarını belirterek, "Bizler asla geri adım atmayacağız. O çocuklar büyüyecek ve onlar için mücadele eden birilerinin olduğunu bilecekler" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Elmalı Süleyman EKİN

2021-11-15 14:41:06



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