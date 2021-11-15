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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minik Şeflerle Gastronomi Kültür ve Sanat Festivali düzenlenecek.

İHA

Minik Şeflerle Gastronomi Kültür ve Sanat Festivali düzenlenecek.

Antalya'da Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği’nce Minik Şeflerle Gastronomi Kültür ve Sanat Festivali düzenlenecek.
Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Diyarbakır Valiliği Akdeniz Üniversitesi, Kepez ve Kaş Belediyeleri, Antalya Tanıtım Vakfı ile AYÇOV’un desteğiyle gerçekleştirilecek.
Festivalin bilgilendirme toplantısı Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nde yapıldı.
AGC Başkanı İdris Taş’ı ziyaret eden Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Gülşen Coşanöz, festivali medeniyetler beşiği Patara’da yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Etkinliğin 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları gününde yapacaklarını anımsatan Coşanöz, etkinliğe destek veren tüm kamu kurum kuruluşlar ile sponsorlarına minnettar olduklarını kaydetti.
AYÇOV Yönetim Kurulu Üyesi Gaye Doğanoğlu, 2020 yılında Patara’nın kültür yılı olması nedeniyle yapmak istediklerini ancak yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl gecikmeli yapılacağını söyledi.
Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, festivale ev sahipliği yapacakları için mutlu olduklarını kaydetti.
Festival, 21 Kasım 2021’de protokol konuşmaları ile tüm çocuklarla Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Türkçe ve İngilizce okunması ve güvercinlerin uçurulması ile başlayacak.
Festival kapsamında İzmir Yorglass Barış Çocuk Orkestrası sunum yapacak, ADSO Sanatçısı Doç. Dr. Leyla Bayramoğulları’nın flüt dinletisi gerçekleştirilecek.
Çocuk piyanist İpek Nisa Göker’in piyano dinletisi ile Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık’ın hocanın düdüklü tencerinin mitolojik hikayesini anlatacağı festivalde Kepez Belediyesi Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası sahne alacak, milli şef Doğa Çitçi’den C.İ, Antalya Serpme Fıtır Börek Şovu, şef Hüseyin Kayır’dan Globi Tatlısı sunumu ile milli şeflerle minik şeflerin takdimi gerçekleştirilecek.
Festivalde Anna Rus Çocuk Bale Okulu gösterisi sunacak, TPMK Uzmanından coğraf işaret ürün tanıtımı yapılacak, Kaş Belediyesi Yörük Türkmen Halk Oyunları Gösterisi ile minik şeflerin kep giyme töreni ile sertifika takdimi yapılacak.
Festival, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları gösterisi ile tüm misafirlerle festival şarkının söylenmesi ile sona erecek.
Festival kapsamında 21 Kasım günü de Demre Müzesi ile Aziz Nicholas Kilisesi gezilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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