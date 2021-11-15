Siyahhalka Yönetim Kurulu Başkanından sürücülere uyarı: “Lastiklerin hava basıncına dikkat edilmezse kazalara bile yol açabilir”

Karayol Lastik kuruluşlarından Siyahhalka Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, araç sürücülerini araç lastiklerinin hava basıncına dikkat etmeleri konusunda uyardı. Lastik hava basıncının yakıt tüketimini artırdığını, araç performansını etkilediğini vurgulayan Sert, “Lastiklerin hava basıncına dikkat edilmezse kazalara bile yol açabilir” dedi.



“Basınç kontrollerini maksimum 30 günlük periyodlar halinde yapın”

Araç sürücülerinin çoğu zaman lastik hava basınçlarını kontrol etmediğini belirten Siyahhalka Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, bu durumun lastiklerin çabuk deforme olmasına da etki ettiğini belirtti. Hava basıncından dolayı daha hızlı aşınan lastiklerin çok daha çabuk değişim mecburiyeti olduğu için kullanıcıların ceplerine de zarar olduğunu ileten Sert, “Lastiklerinizin basınç kontrollerini maksimum 30 günlük periyodlar halinde mutlaka yapın. Bunun dışında uzun mesafe yollara çıkarken de lastik kontrolörünüzü gerçekleştirin. Özellikle uzun yollardan önce varsa stepne lastiğinizin de havasını kontrol ederek yaşanabilecek bir aksilikte yolda kalmayın” diye konuştu.



“En doğru bilgi araç üreticilerinin vermiş olduğu referans değerleridir”

Ön ve arka lastiklerdeki basınçlarla ilgili çok yaygın olarak yanlış bir bilgiyi de düzelten Osman Sert, “Lastik hava basıncında ön lastikler arka lastiklerden daha az basınca sahip olmalı gibi yanlış bir bilgi bulunuyor. Hava basıncında önemli olan basınç değeri lastiklerin yük durumuna göre değişmektedir. Önden çekişli şekilde üretilen araçlarda genellikle yük dağılımının da öne doğru olduğu bilinmektedir. Bu durum önde bulunan lastiklerin hava basınçlarının arkada yer alan lastiklere nazaran daha yüksek olması gerektiği anlamına geliyor. Fakat en doğru bilgi yine araç üreticilerinin vermiş olduğu referans değerleridir. Bu değerler, araç depo kapağında veya sürücü kapısının olduğu direk kenarlarında bulunmaktadır” şeklinde konuştu.



“Kazalara yol açabilir”

Son olarak araç sürücülerine maksimum 2 ayda bir lastiklerini bir uzmana kontrol ettirmelerini öneren Osman Sert, “Lastik basıncı yol tutuşunu, yakıt tüketimini, sürüş konforunuzu ciddi şekilde etkilemektedir. Ancak en önemlisi kazalara yol açabilir. Bu yüzden lastiklerinizin aracınız için en önemli parçalardan biri olduğunu unutmayın” ifadelerini kullandı.

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