AÜ Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini törenle giydi

Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı

Pandemi nedeniyle geçen yıl beyaz önlüklerini törenle giyemeyen Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencileri için Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi. Rektör Özkan, hekimlik mesleğinin öneminin pandemi sürecinde bir kez daha anlaşıldığını vurguladı. Pandemi nedeniyle geçen yıl beyaz önlüklerini törenle giyemeyen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencileri için Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törene Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın yanı sıra Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.



“Hekimlik mesleğinin önemi daha iyi anlaşıldı”

Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Özkan, pandemi sürecinde hekimlik mesleğinin öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirterek, “Her şeyden önce ne kadar kutsal bir mesleğimizin olduğunu bizlere tekrar gösterdi. Pandemide daha büyük kayıpların yaşanmasını önleyen tedavilerin geliştirilmesine, hastalığın yayılımını sınırlayan aşıların üretilmesine, kısacası milyonlarca yaşamı kurtaran çalışmalara imza atanların ortak noktası, üzerlerindeki beyaz önlükleridir” diye konuştu.



“Mesleğinize aşk ile bağlanın”

Öğrencilerin, simgeledikleri değerlerle adeta sihirli özelliklere sahip beyaz önlüklerin kıymetini bilmelerini isteyen Rektör Özkan, “Bunu üzerinizde beyaz önlükler, hastane koridorlarında gezerken ve insanların sizlere bazen umut, bazen minnet duygularıyla baktığında çok daha iyi anlayacaksınız. Bu saygı ve hürmeti hak etmek için siz de lütfen hep vicdanınızın sesini dinleyin. Çünkü büyük fedakârlık gerektiren hekimlik mesleği, insanlığa hizmet için yapılacak bir meslektir” ifadelerini kullandı. Beyaz önlüklerin öğrencilere hayatları boyunca taşıyacakları büyük bir sorumluluk yüklediğini belirten Rektör Özkan, “Görev bilincine ve etik değerlere sahip, çalışkan, ülkesini seven ve vicdanlı hekimler, olarak yetişmeniz en temel gayemizdir” diyerek bunun yolunun da mesleğe aşk ile bağlanmak, meraklı ve istekli olmak, ustalarına saygı duymaktan geçtiğini sözlerine ekledi.



“Dünyanın her yerinde görev yapabilirsiniz”

Tıp Fakültesi hakkında bilgi veren Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar ise “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, ulusal ve uluslararası ölçekte Tıp Eğitimi Akreditasyonu sağlayan TEPDAD tarafından ilk akredite edilen 8 fakültesinden birisidir. Ancak belirli kalite koşulu sağlayan fakültelerin aldığı bu akreditasyon belgesine fakültemiz 2010 yılından beri sahiptir. Yine bu yıl ilk Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 9 üniversitemiz akredite edilmiştir. Bu 9 üniversitenin sadece 4 tanesinde Tıp Fakültesi bulunmaktadır. Ülkemizde çift akreditasyon belgesi ile mezun veren 4 Tıp Fakültesinden birisiyiz. Eğitim kalitesini gösteren bu belgelerle mezunlarımız dünyanın her yerinde eğitim alma ve görev yapma hakkına sahip olmaktadır” ifadelerini kullandı. Rektör Özkan ve öğretim üyeleri geleceğin hekimlerine beyaz önlüklerini giydirerek başarılar diledi. Tören, akademisyenlerin ve öğrencilerin hep bir ağızdan 10’uncu Yıl Marşı’nı söylemesi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.