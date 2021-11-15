AÜ Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini törenle giydi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AÜ Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini törenle giydi

İHA

AÜ Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini törenle giydi

Pandemi nedeniyle geçen yıl beyaz önlüklerini törenle giyemeyen Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencileri için Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi. Rektör Özkan, hekimlik mesleğinin öneminin pandemi sürecinde bir kez daha anlaşıldığını vurguladı. Pandemi nedeniyle geçen yıl beyaz önlüklerini törenle giyemeyen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencileri için Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törene Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın yanı sıra Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

“Hekimlik mesleğinin önemi daha iyi anlaşıldı”
Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Özkan, pandemi sürecinde hekimlik mesleğinin öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirterek, “Her şeyden önce ne kadar kutsal bir mesleğimizin olduğunu bizlere tekrar gösterdi. Pandemide daha büyük kayıpların yaşanmasını önleyen tedavilerin geliştirilmesine, hastalığın yayılımını sınırlayan aşıların üretilmesine, kısacası milyonlarca yaşamı kurtaran çalışmalara imza atanların ortak noktası, üzerlerindeki beyaz önlükleridir” diye konuştu.

“Mesleğinize aşk ile bağlanın”
Öğrencilerin, simgeledikleri değerlerle adeta sihirli özelliklere sahip beyaz önlüklerin kıymetini bilmelerini isteyen Rektör Özkan, “Bunu üzerinizde beyaz önlükler, hastane koridorlarında gezerken ve insanların sizlere bazen umut, bazen minnet duygularıyla baktığında çok daha iyi anlayacaksınız. Bu saygı ve hürmeti hak etmek için siz de lütfen hep vicdanınızın sesini dinleyin. Çünkü büyük fedakârlık gerektiren hekimlik mesleği, insanlığa hizmet için yapılacak bir meslektir” ifadelerini kullandı. Beyaz önlüklerin öğrencilere hayatları boyunca taşıyacakları büyük bir sorumluluk yüklediğini belirten Rektör Özkan, “Görev bilincine ve etik değerlere sahip, çalışkan, ülkesini seven ve vicdanlı hekimler, olarak yetişmeniz en temel gayemizdir” diyerek bunun yolunun da mesleğe aşk ile bağlanmak, meraklı ve istekli olmak, ustalarına saygı duymaktan geçtiğini sözlerine ekledi.

“Dünyanın her yerinde görev yapabilirsiniz”
Tıp Fakültesi hakkında bilgi veren Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar ise “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, ulusal ve uluslararası ölçekte Tıp Eğitimi Akreditasyonu sağlayan TEPDAD tarafından ilk akredite edilen 8 fakültesinden birisidir. Ancak belirli kalite koşulu sağlayan fakültelerin aldığı bu akreditasyon belgesine fakültemiz 2010 yılından beri sahiptir. Yine bu yıl ilk Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 9 üniversitemiz akredite edilmiştir. Bu 9 üniversitenin sadece 4 tanesinde Tıp Fakültesi bulunmaktadır. Ülkemizde çift akreditasyon belgesi ile mezun veren 4 Tıp Fakültesinden birisiyiz. Eğitim kalitesini gösteren bu belgelerle mezunlarımız dünyanın her yerinde eğitim alma ve görev yapma hakkına sahip olmaktadır” ifadelerini kullandı. Rektör Özkan ve öğretim üyeleri geleceğin hekimlerine beyaz önlüklerini giydirerek başarılar diledi. Tören, akademisyenlerin ve öğrencilerin hep bir ağızdan 10’uncu Yıl Marşı’nı söylemesi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siyahhalka Yönetim Kurulu Başkanından sürücülere uyarı: “Lastiklerin hava basıncına dikkat edilmezse kazalara bile yol açabilir”
YEREL HABERLER Siyahhalka Yönetim Kurulu Başkanından sürücülere ...
ATSO Başkanı Çetin: “Üniversite mezunu olmak ile ustabaşı olmak arasında bir statü farkı yok” Milli Eğitim ve ATSO’dan mesleki eğitim buluşması
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin: “Üniversite mezunu olmak ile ...
Antalya’da KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Antalya’da KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü ...
Burdur’da şafak vakti ‘suç örgütü’ operasyonu
YEREL HABERLER Burdur’da şafak vakti ‘suç örgütü’ operasyonu
Minik Şeflerle Gastronomi Kültür ve Sanat Festivali düzenlenecek.
YEREL HABERLER Minik Şeflerle Gastronomi Kültür ve Sanat Festivali düzenlenecek. ...
"Uluslararası Dans Yarışması Haydarpasha Open 2021" sona erdi
YEREL HABERLER "Uluslararası Dans Yarışması Haydarpasha Open 2021" ...
7. Alanya Dip Temiz Tertemiz farkındalık etkinliği gerçekleştirildi
YEREL HABERLER 7. Alanya Dip Temiz Tertemiz farkındalık etkinliği ...
Hedef 1000 kadın köy öğretmenine ulaşmak
YEREL HABERLER Hedef 1000 kadın köy öğretmenine ulaşmak
'Elmalı davası'nda suçlanan anne, üvey baba ve dayıya beraat (4)
YEREL HABERLER 'Elmalı davası'nda suçlanan anne, üvey baba ve dayıya ...
Kayalıklarda mahsur kalan paraşütçüye filmleri aratmayan kurtarma operasyonu 6 kişilik JAK timi tarafından 40 metre teknik malzemelerle kurtarma tesisi kuruldu 4 saatlik çalışma sonrası, 500 metre skeyç sedye ile taşınarak kurtarıldı
YEREL HABERLER Kayalıklarda mahsur kalan paraşütçüye filmleri ...
Elmalı davasında sanıklara beraat
YEREL HABERLER Elmalı davasında sanıklara beraat
'Elmalı davası'nda suçlanan anne, üvey baba ve dayıya beraat (3) - Yeniden
YEREL HABERLER 'Elmalı davası'nda suçlanan anne, üvey baba ve dayıya ...
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar: “Köy öğretmenlerinin motive edilmesi için biz de varız” Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Pehlivanoğlu: “Cumhuriyet öğretmenleri olarak kendi potansiyelinizin sınırsızlığını görmelisiniz” ‘Eğitim Sigortası: Öğretmenlerimiz Projesi’ için 53 ilden 385 kadın köy öğretmeni bir araya geldi
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar: “Köy ...
Aytemiz Alanyaspor’da indirimli kombine bilet satışları başladı
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor’da indirimli kombine bilet ...
Muratpaşa Belediyesi 5 dönümlük alanda ektiği susamların hasatını yaptı Başkan Uysal, ‘Üretmeye devam edeceğiz’
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyesi 5 dönümlük alanda ektiği ...
AGC ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü
YEREL HABERLER AGC ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında iş ...
Kepez’de Off-Road rüzgarı esti
YEREL HABERLER Kepez’de Off-Road rüzgarı esti
Hayalet patencilerin tehlikeli yolculuğu durmak bilmiyor Üzerlerine beyaz çarşaf örtüp dördü birden araçların arkasına takıldı Hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye düşürdüler
YEREL HABERLER Hayalet patencilerin tehlikeli yolculuğu durmak ...
Kreşten yola fırlayan çocuğa okul servisi çarptı, ölümden saniyelerle kurtuldu Küçük çocuğun bacağında kırıklar oluşurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Kazada, sürücünün süratli olduğunu ileri süren anne, sadece oğlunun kusurlu bulunmasına ve yolda kasis bulunmamasına tepki gösterdi Anne Vesile Araç: “Çocuğumu bir kez bile aramadı. Bizim zorumuza giden bu”
YEREL HABERLER Kreşten yola fırlayan çocuğa okul servisi çarptı, ...
'Elmalı davası'nda 7'nci duruşma başladı (2)
YEREL HABERLER 'Elmalı davası'nda 7'nci duruşma başladı (2)
flaş
YEREL HABERLER flaş
Antalya Kent Konseyi’nde Kültürel Miras Çalışma Grubu oluşturuldu
YEREL HABERLER Antalya Kent Konseyi’nde Kültürel Miras Çalışma Grubu ...
Emekli Kahvesi açılışa hazır
YEREL HABERLER Emekli Kahvesi açılışa hazır
Döşemealtı kışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Döşemealtı kışa hazırlanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.