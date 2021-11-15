Arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanan genç öldü



Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA´nın Alanya ilçesinde alkol alan bir grup arkadaş arasında çıkan kavgada, kalbinden bıçaklanan A.Ç. (23) hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı G.T. (22) ise tutuklandı.

Olay dün saat 22.00 sıralarında Çarşı Mahallesi Rıhtım Caddesi kıyısında bulunan bir teknede meydana geldi. İddiaya göre, birlikte alkol alan arkadaşlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi ile yaşanan arbede sırasında A.Ç. kalbinden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri A.Ç.´nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise teknede bulunan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. A.Ç.´nin cansız bedeni, Alanya Belediye Morguna kaldırıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İLE ZANLI BELİRLENDİ

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin kamera görüntüsü incelemelerinde, A.Ç.´yi kalbinden bıçaklayan kişinin G.T. olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayda kullanılan bıçak ise dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2021-11-15 19:30:02



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