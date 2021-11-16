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Uzm. Dr. Aşkın Güra Bayık: “30 hafta altında doğan prematüre bebeklerde durum çok riskli” “Bu bebeklerde çok kısa süreli oksijensiz kalma, hipotermi dediğimiz soğuğa maruz kalma, tansiyon düşüklüğü gibi birçok metabolik durum, çok hızlı bir şekilde akciğer ve beyin kanamasına neden olabiliyor” “Bu bebeklerin çok hızlı bir şekilde stabilizasyonu sağlanarak solunum cihazlarına bağlanıp takip edilmesi gerekiyor”

İHA

Uzm. Dr. Aşkın Güra Bayık: “30 hafta altında doğan prematüre bebeklerde durum çok riskli” “Bu bebeklerde çok kısa süreli oksijensiz kalma, hipotermi dediğimiz soğuğa maruz kalma, tansiyon düşüklüğü gibi birçok metabolik durum, çok hızlı bir şekilde akciğer ve beyin kanamasına neden olabiliyor” “Bu bebeklerin çok hızlı bir şekilde stabilizasyonu sağlanarak solunum cihazlarına bağlanıp takip edilmesi gerekiyor”

Çocuk ve Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aşkın Güra Bayık, 30 hafta altında doğan prematüre bebeklerde çok kısa süreli oksijensiz kalma, hipotermi, tansiyon düşüklüğü gibi birçok metabolik durum yaşandığını ve bunun akciğer ile beyin kanamasıyla sonuçlanabileceğini bildirdi. Bayık, böyle bir durumda bebeklerin acil olarak solunum cihazlarına bağlanıp takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Memorial Antalya Hastanesi’nden Çocuk ve Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aşkın Güra Bayık, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Gebeliklerin yaklaşık 3’te 1’inin prematüre olarak dünyaya geldiğine dikkat çeken Bayık, bu bebeklerin yoğun bakıma alındığını ve sürecin aileler için stresli geçtiğine işaret etti. Bayık, anne karnındaki transportun prematüre bebekler için önemli bir konu olduğuna vurgu yaparak, “Eğer bir bebek çevre hastanelerde doğup oradan ambulansla sevk edilirse eğer, yoğun bakımlara gelene kadar yolda transport sırasında istemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. O nedenle gerek hekimlerin, gerek hastaların erken doğan bebeklerde yaşanacak sorunlar konusunda farkındalıkları olursa eğer, bu konu ciddiye alınıp anne karnında transportu sağlanarak 3. düzey yoğun bakım ünitelerinde bu bebeklerin daha risksiz bir şekilde takipleri sağlanabilir. Transport sırasında yaşanacak sıkıntılar ortadan kalkmış olur” dedi.

“Akciğer ve beyin kanamasına neden olabiliyor”
37 hafta ve altında olan bebeklerin prematüre olarak tanımlandığını aktaran Bayık, 30 hafta altında doğan bebekler için durumun çok riskli olduğuna değindi. Bayık, şunları söyledi:
“Bu bebeklerde çok kısa süreli oksijensiz kalma, hipotermi dediğimiz soğuğa maruz kalma, tansiyon düşüklüğü gibi birçok metabolik durum, çok hızlı bir şekilde akciğer ve beyin kanamasına neden olabiliyor. Bu bebeklerin çok hızlı bir şekilde stabilizasyonu sağlanarak solunum cihazlarına bağlanıp takip edilmesi gerekiyor. Bu tür geri dönüşümsüz ciddi sakatlıklara maruz kalmamaları için bu işlemler şart.”

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