Antalya’da engebeli tarlalar, binlerce yıllık gelenekle sürülüyor Atlar ve ineklerin sabanla sürdü tarlalar ekime hazırlanıyor Traktörün giremediği noktada at ve inekler devreye giriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya’da engebeli tarlalar, binlerce yıllık gelenekle sürülüyor Atlar ve ineklerin sabanla sürdü tarlalar ekime hazırlanıyor Traktörün giremediği noktada at ve inekler devreye giriyor

İHA

Antalya’da engebeli tarlalar, binlerce yıllık gelenekle sürülüyor Atlar ve ineklerin sabanla sürdü tarlalar ekime hazırlanıyor Traktörün giremediği noktada at ve inekler devreye giriyor

Antalya’nın Akseki ilçesinde çiftçiler, traktörle girilemeyen engebeli arazileri, binlerce yıllık yöntem olan öküzle ve atlı sabanla sürüyor. Dedelerinden kalma geleneğini sürdüren 56 yaşındaki Mustafa Can, "Traktörlerin girmediği dağlık alanlarda atla çift sürüyoruz. Çok zahmetli bir iştir. Hem at yoruluyor, hem de biz yoruluyoruz" dedi.
Akseki ilçesine bağlı Güneykaya Mahallesi ve Kepez Mahallesinde çiftçiler yoğun mesailerine başladı. Akseki’nin bir çok mahallesinin engebeli olması nedeniyle birçok çiftçi, tarlasını binlerce yıllık gelenek olan hayvan gücüyle kullanılan sabanla sürüyor. Teknolojik aletlerin giremediği alanlarda halen öküz, katır ve eşeklerin çektiği kara sabanlarla ekim sürüyor. Çiftçiler traktörün giremediği arazilerini yıllardır kara sabanla sürüyor. Engebeli araziye traktör çıkarıp sürdürmek köylüler için çok daha pahalıya mal oluyor.
Traktörün giremediği bölgede çiftçiler, gün boyunca atlara ve öküzlere bağladığı sabanla tarlalarını sürerken, hem kendileri büyük zorluklar yaşadıkları, hem de atların çok yorulduğunu anlattı. Çiftçiler, tüm zorluklara rağmen öküzlere ve atlara bağladığı sabanla günlerce tarla sürerek, geçimlerini sağlıyor.
Hayvan gücüyle tarla sürme dedelerinden öğrendiklerini anlatan çiftçilerden Mustafa Can, "İş makinelerin ve traktörlerin girmediği dağlık alanlarda atla çift sürüyoruz. Çok zorlu ve zahmetli bir iştir, hem at yoruluyor, hem de insan yoruluyor" dedi.
Antalya’nın Akseki İlçesi Güneykaya Mahallesi’nde yaşayan 55 yaşındaki Mustafa Can, 35 yıldır çiftçilikle uğraştığını ve katırlarla çift ektiğini söyledi. Çiftçiliğin ata mesleği olduğunu söyleyen Can, “Eşimle birlikte çiftçilik yapıyoruz. 35 yılı aşkın süredir çiftçilik işi ile uğraşıyorum. Bizim buralarda araziler sarp ve yamaçtır. Arazilerimize traktörün girmediği için hayvanlarla merkeplerle sürdüğümüz tarlaya buğdayımızı arpamızı ekiyorum. Zor oluyor fakat geçimimizi sağlayabilmemiz için mecburuz. Akseki’nin bazı köylerinde halen öküzlerle kara sabanla çift eken çiftçilerimiz var" ifadelerini kullandı.

“Atalarımız öküzlerle çift ekerlerdi”
Daha önceleri atalarının öküzlerle tarlayı sürdüğünü ve ektiğini anlatan Can, şöyle devam etti:
“Öküzlerle kara sabanlarla yani ağaç sabanlarla zor şartlarda tarlayı sürüyorlardı. İki öküz ve ağaç tek sabanlarla sürmek ekmek daha ağır ve daha zor oluyor. Bizim buralara traktör girmediği için imkanlarımız bu şekilde. Bu çiftçilik ekseriyetle Akseki çevresinde oluyor. Hem şu anki şartlarda traktörlere ektirmek bize pahalıya geliyor. Zaten arazilerimiz engebeli araziler. Zor da olsa ekmeğimiz için ekmeye mecburuz."
Mustafa Can'ın eşi Gülten Can ise arazilerinin yamaç ve kademeli olması nedeni ile eşi ile birlikte yıllardır atlarla çift ektiklerini belirterek, "Biz karnımızı doyurmamız için arazilerimiz sarpta olsa ekmek zorundayız. Bizim bu geçim kaynağımız. Mecburuz" diye konuştu.
Akseki’nin Kepez Mahallesi’nde yaşayan Bayram Güven (80), yıllardır öküzlerinin arkasına bağladıkları kara sabanla tarlayı sürerek buğday ektiğini söyledi. Yaklaşık 55 yıldır kara sabanla çift sürdüğünü belirten Güven, buradan elde ettikleri ürünle geçimlerini sağladıklarını söyledi. Güven, 18 yaşına kadar çobanlık yaptığını ifade ederek askerliğinin ardından aldığı 4 büyükbaş hayvanla tarlasını sürerek çiftçilik yapmaya başladığını dile getirdi. Köy arazisinin sarp olması nedeniyle motorlu araçların tarlaya giremediğini anlatan Güven, "Düz arazimiz olmadığı için devamlı öküzlerle çift sürüyorum. Bu arazide traktörün çift sürmesi imkansız. Bu nedenle öküzler, bizim hayatımızın vazgeçilmezi. Onlara gözümüz gibi bakıyoruz. Öküzlerle ektiğim mahsul iyi oluyor. Öküzlerle tarlayı ekmek, daha zevkli oluyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uzm. Dr. Aşkın Güra Bayık: “30 hafta altında doğan prematüre bebeklerde durum çok riskli” “Bu bebeklerde çok kısa süreli oksijensiz kalma, hipotermi dediğimiz soğuğa maruz kalma, tansiyon düşüklüğü gibi birçok metabolik durum, çok hızlı bir şekilde akciğer ve beyin kanamasına neden olabiliyor” “Bu bebeklerin çok hızlı bir şekilde stabilizasyonu sağlanarak solunum cihazlarına bağlanıp takip edilmesi gerekiyor”
YEREL HABERLER Uzm. Dr. Aşkın Güra Bayık: “30 hafta altında doğan ...
Ankara ve İstanbul'da kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Ankara ve İstanbul'da kaçak sigara operasyonu
'Ciğerime açılan yaranın adaletini istiyorum'
YEREL HABERLER 'Ciğerime açılan yaranın adaletini istiyorum'
Antalya Gitar Festivali, 10’uncu kez sanatseverlerle buluşacak
YEREL HABERLER Antalya Gitar Festivali, 10’uncu kez sanatseverlerle ...
Pandemi döneminde açık büfe restoranlarda israf yüzde 40 azaldı
YEREL HABERLER Pandemi döneminde açık büfe restoranlarda israf yüzde ...
Antalyaspor Ritmik Cimnastik Takımı, Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Antalyaspor Ritmik Cimnastik Takımı, Türkiye ...
Bakan Yanık: “Bütün dünyaya 15 Temmuz ruhunu, tarihini, gerçeğini tek tek anlatacağız” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık: “15 Temmuz’da girilen bu ruh, Kurtuluş Savaşı’nda, Çanakkale’de, Sakarya’da yaşayan ruhun mirasıdır”
YEREL HABERLER Bakan Yanık: “Bütün dünyaya 15 Temmuz ruhunu, ...
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehitlerini ve şehit yakınlarının itibarsızlaştırılmasına izin vermeyeceğiz
YEREL HABERLER Bakan Yanık: 15 Temmuz şehitlerini ve şehit ...
Arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanan genç öldü
YEREL HABERLER Arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanan genç öldü
AÜ Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini törenle giydi
YEREL HABERLER AÜ Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini ...
Siyahhalka Yönetim Kurulu Başkanından sürücülere uyarı: “Lastiklerin hava basıncına dikkat edilmezse kazalara bile yol açabilir”
YEREL HABERLER Siyahhalka Yönetim Kurulu Başkanından sürücülere ...
ATSO Başkanı Çetin: “Üniversite mezunu olmak ile ustabaşı olmak arasında bir statü farkı yok” Milli Eğitim ve ATSO’dan mesleki eğitim buluşması
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin: “Üniversite mezunu olmak ile ...
Antalya’da KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Antalya’da KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü ...
Burdur’da şafak vakti ‘suç örgütü’ operasyonu
YEREL HABERLER Burdur’da şafak vakti ‘suç örgütü’ operasyonu
Minik Şeflerle Gastronomi Kültür ve Sanat Festivali düzenlenecek.
YEREL HABERLER Minik Şeflerle Gastronomi Kültür ve Sanat Festivali düzenlenecek. ...
"Uluslararası Dans Yarışması Haydarpasha Open 2021" sona erdi
YEREL HABERLER "Uluslararası Dans Yarışması Haydarpasha Open 2021" ...
7. Alanya Dip Temiz Tertemiz farkındalık etkinliği gerçekleştirildi
YEREL HABERLER 7. Alanya Dip Temiz Tertemiz farkındalık etkinliği ...
Hedef 1000 kadın köy öğretmenine ulaşmak
YEREL HABERLER Hedef 1000 kadın köy öğretmenine ulaşmak
'Elmalı davası'nda suçlanan anne, üvey baba ve dayıya beraat (4)
YEREL HABERLER 'Elmalı davası'nda suçlanan anne, üvey baba ve dayıya ...
Kayalıklarda mahsur kalan paraşütçüye filmleri aratmayan kurtarma operasyonu 6 kişilik JAK timi tarafından 40 metre teknik malzemelerle kurtarma tesisi kuruldu 4 saatlik çalışma sonrası, 500 metre skeyç sedye ile taşınarak kurtarıldı
YEREL HABERLER Kayalıklarda mahsur kalan paraşütçüye filmleri ...
Elmalı davasında sanıklara beraat
YEREL HABERLER Elmalı davasında sanıklara beraat
'Elmalı davası'nda suçlanan anne, üvey baba ve dayıya beraat (3) - Yeniden
YEREL HABERLER 'Elmalı davası'nda suçlanan anne, üvey baba ve dayıya ...
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar: “Köy öğretmenlerinin motive edilmesi için biz de varız” Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Pehlivanoğlu: “Cumhuriyet öğretmenleri olarak kendi potansiyelinizin sınırsızlığını görmelisiniz” ‘Eğitim Sigortası: Öğretmenlerimiz Projesi’ için 53 ilden 385 kadın köy öğretmeni bir araya geldi
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar: “Köy ...
Aytemiz Alanyaspor’da indirimli kombine bilet satışları başladı
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor’da indirimli kombine bilet ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.