AÜ’lü öğretim üyesi, inovatif ürün ve buluş yarışmasında ödül aldı Kağıt havlu gibi saf selüloz içeren materyallerin DNA’yı bozulmadan 130 gün boyunca oda sıcaklığında saklayabildiğini ortaya koydu

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Demir Özdemir, kağıt havlu gibi saf selüloz içeren materyallerin DNA’yı bozulmadan 130 gün boyunca oda sıcaklığında saklayabildiğini ortaya koyduğu çalışması ile uluslararası WILEY inovatif ürün ve buluş yarışmasında ikincilik ödülü kazandı.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Demir Özdemir, WILEY tarafından düzenlenen inovatif ürün ve buluş yarışmasında “ShortTerm Storage Method for Genomic DNA” isimli çalışması ile Wiley Analytıcal Scıence Award 2022 ikincilik ödülüne layık görüldü. Selülozun DNA’yı koruma özelliği incelenen çalışmada, saf selüloz içeren kağıt havlu ve kurutma kağıdı gibi materyallerin DNA’yı bozulmadan 130 gün boyunca oda sıcaklığında saklayabildiği ve saklanan DNA’nın yüksek kalitede yeniden izole edilebileceği ortaya koyuldu.



“Patent başvurusu yapıldı”

Doç. Dr. Demir Özdemir, çalışmasında düşük maliyetli selülozik materyallerin DNA’yı korumada en az FTA kartları ve DNA/RNA koruma ürünleri gibi yüksek fiyatlı ticari ürünlerle yarışacak düzeyde bir etkinliğe sahip olduğunu ortaya koydu. Doç. Dr. Demir Özdemir tarafından ulusal patent başvurusu yapılan araştırmanın özellikle DNA’yı hedefleyen moleküler genetik çalışmalarda sahadan örnek toplama ve örneklerin laboratuvara taşınması aşamalarındaki soğuk zincir uygulamalarında ve yüksek fiyatlı DNA koruma ürünlerinin temininde ortaya çıkan zorluk ve maliyetlere yönelik bir alternatif sunması bekleniyor.

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