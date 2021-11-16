Büyükşehir’den çölyak hastalarına glütensiz gıda yardımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sadece glütensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastalarına yönelik gıda yardımı sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik kapsamında özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastalarına yardım elini uzatarak, ücretsiz glütensiz gıda desteği sağlıyor. Ömür boyu glütensiz gıdalarla beslenmek zorunda olan çölyak hastalarının sesine kulak veren Büyükşehir Belediyesi glütensiz un, şehriye, makarna ve bisküviden oluşan gıda yardımını sahiplerine ücretsiz ulaştırıyor. Büyükşehir ekipleri, son olarak Konyaaltı ve Manavgat’taki çölyak hastalarına paketlerini ulaştırdı.



“Büyükşehir kapımıza getiriyor”

Büyükşehir Belediyesi Aşevi’nde hazırlanan glütensiz ürünlerden oluşan gıda paketleri, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli tarafından başvuruda bulunan ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim ediliyor. Konyaaltı’nda 16 yaşındaki çölyak hastası kızının glütensiz gıdaları baba Mesut Gökgöz’e teslim edildi. Çölyak’ın maliyetli bir hastalık olduğunu söyleyen Mesut Gökgöz, “Apartman görevlisi olarak görev yapıyorum. Kızımın yiyebileceği besin maddeleri kısıtlı olduğu için temin etmekte de zorluk yaşıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne başvurdum ve talebim kabul edildi. Muhittin Böcek Başkanımdan Allah razı olsun, çok memnunuz” diye konuştu.



“Bulmakta zorlanıyoruz”

Çölyak hastası 67 yaşındaki Hakime Sevinç ise aldığı glütensiz gıda kolisi yardımından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Beş yıldır çölyak hastasıyım. Bizim yediklerimizi dışarıda bulmak zor oluyor. Büyükşehir Belediyesi sağ olsun evimize kadar gelip teslim ediyor. Muhittin Böcek bizim evladımız zaten Allah razı olsun kendisinden” dedi.

Manavgat’ta bulunan 17 çölyak hastasına da içinde un, bisküvi ve kek gibi glüten içermeyen yiyeceklerden oluşan paketler ulaştırıldı. Manavgat Şelale Mahallesi’nde oturan Yeşil ailesinin tek çocuğu olan 14 yaşındaki Medine için hazırlanan glütensiz gıda kolisi annesi Nazmiye Yeşil’e teslim edildi.



“Çölyak hastaları Büyükşehir’e başvurabilir”

Çölyak hastaları Çölyak teşhisi konulmuş sağlık raporu ve dilekçeleriyle birlikte Büyükşehir Belediyesi’ne başvurabiliyor. Sosyal inceleme uzmanlarının değerlendirmeleri sonucu sosyoekonomik durumlarına göre uygun vatandaşların adreslerine ücretsiz olarak glütensiz gıda paketi sağlanıyor.

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