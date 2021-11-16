Elmalı’da yayla yolu yenileme çalışmaları

Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı’nın Yuva, Kızılpınar, Ören Kildenli ve Girdev yaylalarının yolunu yeniliyor. 5 kilometrelik yayla yolunun dar bölümlerinde genişletme çalışması yapılıyor.

Elmalı’nın Yuva Mahallesi yayla yolu kış aylarında da ulaşımım rahat bir şekilde sağlanabilmesi için yenileniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri yolun uygun görülen yerlerine büzden hatlar döşüyor. Zamanla deforme olan bölgeleri söken ekipler zemin dolgu ve sıkıştırma çalışması yapıyor. Yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki yayla yolu genişletildikten sonra sathi asfaltla kaplanacak. Yolun düzeltilmesiyle Kızılpınar, Ören, Kildenli ve Girdev yaylalarına ulaşım daha rahat ve daha güvenli bir şekilde sağlanacak.

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