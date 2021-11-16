AÜ Teknokent, performans endeksine göre 8’inci oldu

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teknokentler Performans endeksine göre 63 teknokent içerisinde 8. oldu. Rektör Özkan, bölgenin teknoloji ve bilişim üssü olan Antalya Teknokent’i, Akdeniz Üniversitesi'nin bilgi birikimi ile daha iyi noktalara getirmek istediklerini söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 8. ArGe ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nde Teknokentler Performans endeksine göre 63 teknokent içerisinde 8. sırada yer alarak başarısını bir kez daha taçlandırdı. Bilişim Vadisi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla düzenlenen zirve sonrası, Teknokent Yönetim Kurulu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığında toplandı.



“Bölgenin bilişim ve teknoloji üssü”

Rektör Özkan, Batı Akdeniz bölgesinin bilişim, inovasyon ve teknoloji üssü olan Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent’in girişimciler, akademisyenler ve üniversite öğrencileri için üniversitenin alt yapı olanaklarının desteği ile güçlü bir ArGe, yenilik ve girişimcilik ekosistemi oluşturduğunu vurguladı. Düzenli olarak ilk 10 teknokent içerisinde yer almanın önemine dikkat çeken Rektör Özkan, Akdeniz Üniversitesi'nin tecrübesi ve bilgi birikimi ile Antalya Teknokent'i çok daha iyi noktalara getirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Rektör Özkan, elde edilen başarıdan dolayı Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz ve tüm Antalya Teknokent ekibini kutladı.



“Antalya Teknokent önemli bir inovasyon merkezi”

Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz ise başarılı ve koordineli çalışmaların sonucu olarak Teknokent'in istikrarlı yükselişini sürdürdüğünü ve emin adımlarla zirveye ilerlediklerini kaydetti. İbrahim Yavuz, “Antalya Teknokent’i Akdeniz’in Bilişim Üssü yapmayı hedeflediğimiz Antalya Teknokent Teknoloji Vadisi Projesi ile de Akdeniz Üniversitesi’nin bilgi birikimi ve güçlü altyapısı ile Girişimcilik ve İnovasyon altyapısını oluşturarak, üretken bilim insanlarını, girişimcileri, yatırımcıları ve araştırmacıları bir araya getireceğiz. ArGe ve girişimcilik ekosistemine, ülke ekonomisine, milli gelişim hedeflerine destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.