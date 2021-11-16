Kasksız motosikletlinin tehlikeli yolcuğu kamerada

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Ahmet İSTEK/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, kasksız olarak motosiklet kullanan kişi, seyir halindeyken ellerini bırakıp, uzandı ve sigara içti. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde kasksız motosikletli, seyir halindeyken oturduğu yere uzanıp, ayaklarını da benzin deposunun üzerine koydu. Bir yandan da sigara içen motosikletli, kendisini cep telefonu kamerasıyla görüntülen kişiye baş parmaklarıyla 'tamam' işareti yaptı. Sosyal medyada paylaşılan tehlikeli yolculuktan görüntüler, tepki çekti. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2021-11-16 17:42:12



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