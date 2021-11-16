İş makinesi yüklü kamyon şarampole devrildi: 2 yaralı

Yeni nesli 150 bin TL zam ile geldi

Caninin evi de şoke etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iş makinesi yüklü kamyonun 10 metrelik şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza, Beydiğin Mahallesi Kargıhan mevkii orman yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Arıktekin'in kullandığı üzerinde ekskavatör bulunan 33 AT 488 plakalı kamyon geri manevra yaptığı sırada yolun sağ tarafına takla atıp devrildi. 10 metreden aşağıya devrilen kamyonun sürücü Ali Arıktekin ile kamyonda yolcu olarak bulunan Fatih Karabacak yaralandı. Yaralılar 112 Sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.