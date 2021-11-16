Türkiye - Danimarka: 1-2

Caninin evi de şoke etti!

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ANTALYA, (DHA)STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Peter Bankes, Ian Hussin, James Mainwaring

TÜRKİYE: Doğan Alemdar, Serdar Saatçı, Bünyamin Balcı, Cenk Özkaçar, Kartal Yılmaz, Cemali Sertel (Dk. 83 Eren Elmalı), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 83 Yunus Akgün), Yusuf Barası (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Ali Akman, Erkan Eyibil (Dk. 46 Hakan Yeşil), Enis Destan (Dk. 46 Tiago Süer Barbaros Çukur)

DANİMARKA: Hermansen, Hausner, Winther, Carstensen, Kristiansen, Kjaergaard (Dk. 85 Bidstrup), Nartey, Lindstrom (Dk. 90 2 Boving), Faghir (Dk. 61 Frederiksen), Isaksen (Dk. 61 Frendrup), Daramy

GOLLER: Dk. 51 Gökdeniz Bayrakdar (Türkiye) Dk. 4 Lindstrom, Dk. 21 Daramy (Danimarka)

SARI KARTLAR: Ali Akman, Bünyamin Balcı, Hakan Yeşil (Türkiye) Hausner, Faghir, Kristiansen, Lindstrom (Danimarka)Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu 5´inci maçında Danimarka'ya 2-1 yenildi.DHA-Spor Türkiye-Antalya DHA

2021-11-16 23:39:30



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