Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Koca: “Bu millet, geliştirdiği her hayırlı hizmeti tüm dünya ile paylaşmaya her zaman hazırdır” Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Sağlık alanında uluslararası dayanışmaya her zaman olduğu gibi bugün ve gelecekte de güçlü katkı sağlayacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim” "İlk vakanın kaydından, binlerce ev ve işyerinde yaptığımız filyasyon uygulamasına, yurtdışından gelen vatandaşların izolasyon süreçlerinden evde aşı olan vatandaşımızın aşı kartına kadar tüm süreçlerimizi dijital ortamda yürüterek yüksek hizmet kalitesiyle servis verebildik" “Türkiye haricinde tüm Avrupa’da 5 hastane seviye 7’ye sahip, Türkiye’de ise seviye 7’ye ulaşan 5 hastanemiz var”

İHA

Bakan Koca: “Bu millet, geliştirdiği her hayırlı hizmeti tüm dünya ile paylaşmaya her zaman hazırdır” Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Sağlık alanında uluslararası dayanışmaya her zaman olduğu gibi bugün ve gelecekte de güçlü katkı sağlayacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim” "İlk vakanın kaydından, binlerce ev ve işyerinde yaptığımız filyasyon uygulamasına, yurtdışından gelen vatandaşların izolasyon süreçlerinden evde aşı olan vatandaşımızın aşı kartına kadar tüm süreçlerimizi dijital ortamda yürüterek yüksek hizmet kalitesiyle servis verebildik" “Türkiye haricinde tüm Avrupa’da 5 hastane seviye 7’ye sahip, Türkiye’de ise seviye 7’ye ulaşan 5 hastanemiz var”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin güçlü bilişim altyapısının sağladığı avantajları, dost ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu belirterek, “Sağlık alanında uluslararası dayanışmaya her zaman olduğu gibi bugün ve gelecekte de güçlü katkı sağlayacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim. Bilmenizi isterim ki bu millet, geliştirdiği her hayırlı hizmeti tüm dünya ile paylaşmaya her zaman hazırdır" dedi.
Antalya’nın turizm merkezlerinden Kundu’daki bir otelde HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı gerçekleştirildi. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşen konferansa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bosna Hersek, Azerbaycan, Filistin, Kırgız Cumhuriyeti, Namibya ile Tacikistan ülkelerinin sağlık bakanları katıldı. Misafir bakanların selamlama konuşmasının ardından söz alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uluslararası alanda güçlü bir oyuncu olarak liderlik ettikleri konferansına ev sahipliği yapmaktan dolayı memnun olduklarını dile getirdi.
Covid19 salgınının, insan sağlığının tüm ülkeler için en temel öncelik olduğunu bir kez daha gösterdiğine dikkat çeken Fahrettin Koca, özellikle sağlık bilişimi ve teknolojilerinin, salgınla mücadelede en temel araçlardan birisi olduğuna vurgu yaptı.

"Tüm süreçlerimizi dijital ortamda yürüterek yüksek hizmet kalitesiyle servis verebildik"
Türkiye'nin Covid19 salgınıyla mücadelesinde, dijital sağlık altyapının topluma sağladığı faydaları en güçlü şekilde hissettiklerini ifade eden Koca, “Bu süreçte birçok gelişmiş ülkede yaşanan hizmet kapasitesinin yetersizliği, tıbbi tedarik zincirinin kopması, operasyonel zafiyetler gibi olumsuzluklarla hiç karşılaşmadık. Çok hızlı aksiyon alarak fiziksel kapasitemizi, yatak sayımızı, yoğun bakım yatak sayımızı kısa bir sürede artırdık. 2 yeni acil durum hastanesini çok kısa bir sürede devreye aldık. Bunun yanı sıra Bakanlığımız bünyesinde iç kaynaklarımızla geliştirdiğimiz dijital sistem ve uygulamalarımız ile 11 Mart 2020 tarihinde görülen ilk vakanın kaydından, binlerce ev ve işyerinde yaptığımız filyasyon uygulamasına, yurtdışından gelen vatandaşların izolasyon süreçlerinden evde aşı olan vatandaşımızın aşı kartına kadar tüm süreçlerimizi dijital ortamda yürüterek yüksek hizmet kalitesiyle servis verebildik. Sağlık bilişimi ve sağlık dijitalleşmesi adına geldiğimiz noktada, dünyaya örnek teşkil edecek, tüm hizmet süreçlerimizi birbirine entegre ettiğimiz ve hem vatandaşımızın hem sağlık personelimizin hizmetine sunduğumuz çok sayıda uygulamaya sahibiz” diye konuştu.

“Türkiye’de seviye 7’ye ulaşan 5 hastanemiz bulunmakta”
Bakan Koca, dijital hastane açısından HIMSS mükemmeliyet seviyesi olan seviye 7’ye ulaşmış hastane sayısına bakıldığında Türkiye haricinde tüm Avrupa’da 5 hastanenin seviye 7’ye sahip olduğunu işaret ederek, “Ülkemizde ise yeni validasyon süreçlerini eksiksiz yerine getirerek seviye 7’ye ulaşan Tire Devlet Hastanesi, Yozgat Şehir Hastanesi, Ödemiş Devlet Hastanesi, Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Isparta Şehir Hastanesi ile toplam 5 hastanemiz bulunmaktadır. Bunun yanı sıra validasyonunu tamamlayarak seviye 6 konumuna gelen hastane sayımız 66’ya ulaşmıştır. Diğer taraftan Ağız ve diş sağlığı merkezlerinin dijitalleşme süreçlerinde, ülkemizde çok kısa bir sürede 14 ağız ve diş sağlığı merkezimiz Seviye 6, iki merkezimiz ise seviye 7 olarak tescillenmiştir” ifadelerini kullandı.

“Avantajları, dost ülkelerle paylaşmaya hazırız”
Türkiye’nin güçlü bilişim altyapısının sağladığı avantajları, dost ülkelerle paylaşmaya hazır olduklarını belirten Koca, “Sağlık alanında uluslararası dayanışmaya her zaman olduğu gibi bugün ve gelecekte de güçlü katkı sağlayacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim. Bilmenizi isterim ki bu millet, geliştirdiği her hayırlı hizmeti tüm dünya ile paylaşmaya her zaman hazırdır” dedi.
Bakan Koca, ev sahipliğini yaptıkları konferansın güçlü bir etkileşime katkı sunacağını ve hem Türkiye hem de bölge ülkeler için işbirliğinin daha da güçleneceğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya OSB’nin çatıları özgürleşiyor OSB Başkanı Bahar: “Yeşil dönüşüm çağını görmezden gelemeyiz” Antalya OSB’nin GES yatırımları artıyor
YEREL HABERLER Antalya OSB’nin çatıları özgürleşiyor OSB Başkanı ...
Antalya’da ev satma süresi 5 güne iniyor
YEREL HABERLER Antalya’da ev satma süresi 5 güne iniyor
Afganistan Futbol Milli Takımı Antalya'da kamp yapıyor Afganlı futbolcular, hazırlık maçında elde ettikleri galibiyeti ülkesine armağan etti Afganistan Futbol Federasyonu Başkanı Muhammet Yosuf Kargar: "Tarihe dayalı yakınlaşmamız olduğu için Türkiye’de kamp yapmayı seçtik" Afgan Futbolcu Noorullah Amiri: "Ülkem savaştayken nasıl rahat olabilirim ki, ailem orada, insanlarımız oradaa"
YEREL HABERLER Afganistan Futbol Milli Takımı Antalya'da kamp ...
Türkiye - Danimarka: 1-2 (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Türkiye - Danimarka: 1-2 (FOTOĞRAFLAR)
Türkiye - Danimarka: 1-2
YEREL HABERLER Türkiye - Danimarka: 1-2
Antalya’da ekmek fiyatlarına 50 kuruş zam 210 gram ekmek 2.5 TL satılmaya başladı
YEREL HABERLER Antalya’da ekmek fiyatlarına 50 kuruş zam 210 gram ...
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 - Danimarka: 2
YEREL HABERLER U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 - ...
İş makinesi yüklü kamyon şarampole devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER İş makinesi yüklü kamyon şarampole devrildi: 2 yaralı
Annesinin birlikte yaşadığı erkek tarafından dövülen Elif Ada bebek öldü (2)
YEREL HABERLER Annesinin birlikte yaşadığı erkek tarafından dövülen ...
Kasksız motosikletlinin tehlikeli yolcuğu kamerada
YEREL HABERLER Kasksız motosikletlinin tehlikeli yolcuğu kamerada
Alanya’da Kaygusuz Abdal Heykeli Hacet Meydanına yerleştirildi
YEREL HABERLER Alanya’da Kaygusuz Abdal Heykeli Hacet Meydanına ...
Antalya’da babası tarafından dövüldükten sonra hayatını kaybettiği iddia edilen minik Elif’in annesi konuştu Anne Beyza Topçu: “Normalde beni darp ediyordu, bebek uyanınca sinirini ondan çıkardı” "Kafasına vurdu. Kaşında çizik oldu. Morluk falan yoktu"
YEREL HABERLER Antalya’da babası tarafından dövüldükten sonra ...
Jandarma ekipleri, liselerde emniyet kemerinin önemini anlatıyor
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri, liselerde emniyet kemerinin ...
Gazeteci Songül Başkaya’ya ‘Yılın İş İnsanı Ödülü’
YEREL HABERLER Gazeteci Songül Başkaya’ya ‘Yılın İş İnsanı Ödülü’
Antalya’da havadan ve karadan trafik denetimleri
YEREL HABERLER Antalya’da havadan ve karadan trafik denetimleri
Antalya’da babası tarafından dövüldüğü iddia edilen minik Elif hayatını kaybetti Annenin şikayeti üzerine baba polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
YEREL HABERLER Antalya’da babası tarafından dövüldüğü iddia edilen ...
Antalya Adliyesi'nde 'x-Ray' krizi çözüldü
YEREL HABERLER Antalya Adliyesi'nde 'x-Ray' krizi çözüldü
Balkondan düşen 1,5 yaşındaki Deniz kurtarılamadı
YEREL HABERLER Balkondan düşen 1,5 yaşındaki Deniz kurtarılamadı
Dokuma Botanik Bahçesi açıldı
YEREL HABERLER Dokuma Botanik Bahçesi açıldı
Çeyrek asırlık ayakkabıcı, ekmek teknesinde ölü bulundu Ölüm haberini duyup işyerine gelen eşi ile oğlu gözyaşlarına boğuldu Normal ölüm raporunun verildiği emektar ayakkabıcının, kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor
YEREL HABERLER Çeyrek asırlık ayakkabıcı, ekmek teknesinde ölü ...
İş yerinde ölü bulundu; yakınları gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER İş yerinde ölü bulundu; yakınları gözyaşlarına ...
AÜ Teknokent, performans endeksine göre 8’inci oldu
YEREL HABERLER AÜ Teknokent, performans endeksine göre 8’inci oldu
Elmalı’da yayla yolu yenileme çalışmaları
YEREL HABERLER Elmalı’da yayla yolu yenileme çalışmaları
‘Yüzler ve İzler’ karikatür sergisi, sanatseverlere kapılarını açtı
YEREL HABERLER ‘Yüzler ve İzler’ karikatür sergisi, sanatseverlere ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.