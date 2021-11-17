‘Sevil Berberi’ Antalyalı sanatseverlerle buluşuyor

Antalya Devlet Opera ve Balesi’nde, ince ve eğlendirici müziği ile İtalyan komik operasının şaheserlerinden biri olan Rossini’nin ‘Sevil Berberi’ eserini bu sezon ilk kez sahnelemenin heyecanı yaşanıyor.

2020 yılında prömiyeri gerçekleştirilen eser, bu sezon ilk kez 20 Kasım Cumartesi saat: 20.00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde opera özüne uygun biçimde kısaltılan dekor ve kostümlü konser versiyonu ile sahnelenecek. Haldun Özörten’in sahneye koyduğu Sevil Berberi, Gioacchino Rossini’nin yaşamı boyu yazdığı 39 opera içinde dünya opera sahnelerinin en çok tercih ettiği eserlerin başında geliyor. Besteci, operaları dışında onlarca kantat, dini yapıt ve çeşitli parçaları ile dünya müziğinin en büyük bestecilerinden biri.



Dünya komik opera sanatının en mükemmel örneği sayılan eserde Antalya DOB orkestrasını şef Zdravko Georgiev Lazarov yönetirken, Antalya DOB korosunu şef Mahir Seyrek çalıştırıyor. Eğlenceli operada dekor tasarımı Tayfun Çebi’ye, kostüm tasarımı Nursun Ünlü’ye, koreografi Melda Özkan’a ve ışık tasarımı Mustafa Eski’ye ait. 17. yüzyılda İspanya’nın Sevil kentinde geçen Sevil Berberi’nde Kont Almaviva’nın Madrid’de gördüğü ve aşık olduğu güzel Rosina için Sevil’e gelmesi, eski berberi Figaro’nun yardımları ile Rosina’nın vasisi Don Bartolo’nun, kızın servetine konmak için onunla evlenmeyi planlaması ve gelişen olaylar konu alınıyor.

İki perdelik eserde ‘Figaro’ rolünü Mehmet Ali Tutar, “Rosina” rolünü Sema Çavuşoğlu Suna, ‘Kont Almaviva’ rolünü Devrim Demirel, ‘Dr. Bartolo’ rolünü Engin Suna, ‘Don Basilio’ rolünü Umut Tarık Akça, ‘Berta’ rolünü Gülçin Gültekin, ‘Fiorello’ ve ‘Subay’ rollerini Baturalp Bilgili, ‘Uşak’ rolünü Vural Vursavaş, ‘Noter’ rolünü Egemen Barın canlandırırken, Mustafa Özşamlı da anlatıcı olarak yer alacak. Fiyatları 25, 50 ve 70 TL arasında değişen eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki opera gişelerinin yanı sıra biletini al internet adresinden de temin edilebilir.

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