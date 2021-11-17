Kepez’den polis adaylarına ücretsiz POMEM kursu

Kepez Belediyesi’nin polis adaylarına ücretsiz olarak verdiği spor kurslarına ilgi arttıkça, 3 farklı gruba özel ders verilmeye başlandı.

Kepez Belediyesi’nin 28. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi(POMEM) kurslarına ilgi artınca, ücretsiz olarak 3 farklı gruba özel ders verilmeye başlandı. POMEM’in Sınav Parkuru Hazırlık Kursları’na katılmak isteyen adaylardan, sağlık raporu ile POMEM sınavına başvuru yapmış olmaları şartı aranıyor. KPSS’den yüz üzerinden 70 puanı geçenler için, yüksekten başlayarak sporun ve KPSS sonuçlarının yüzde 25 ile mülakatın yüzde 50 etkisi alınarak alım sıralaması yapılıyor.



“POMEM’in parkurunda çalışıyorlar”

Polis olmak isteyen Antalyalı gençlere 2 yıldır ücretsiz olarak spor eğitimleri veren Kepez Belediyesi, POMEM’in sınavda tabi tuttuğu parkurları sunuyor. Adaylar Turgut Özal Spor Salonu’nda 2 gün 50’şer dakika boyunca sıçrama tahtasında zıplama, sağlık topları taşıma, lastik içinden geçme, ağırlık taşıma, takla atlama, slalom geçiş, engel altı ve engel üstü geçiş yapıyor.



“Haftada 4 gün”

Diğer 2 günde ise Dokuma Park’ta kuvvet ve kondisyon çalışıyorlar. Bu eğitimleri veren güreş antrenörü Emrullah Muhammed Yılgın, erkek öğrencilerinin 48 saniye, kadın öğrencilerinin ise 50 saniyeden önce belirlenmiş parkuru geçmesini hedefliyor. Haftada 4 gün saat 08.30 ile 12.30 arasında 3 grubu çalıştıran Yılgın, akademi alım yaptıkça yeni adayları çalıştırıyor.

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