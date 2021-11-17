Motodrag şampiyonası hafta sonu Kepez’de

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Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2021 yarış takviminde yer alan Türkiye Motodrag Şampiyonası’nın 4. Ayak yarışları 2021 Kasım’da Kepez’de düzenlenecek.

Geçen hafta sonu OffRoad yarışlarına ev sahipliği yapan Kepez Belediyesi, bu hafta sonu da motor yarışı tutkunlarını ağırlayacak. Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2021 yarış takviminde yer alan Türkiye Motodrag Şampiyonası’nın 4. Ayak yarışları 2021 Kasım’da Kepez’de düzenlenecek. Kepez Belediyesi’nin Odabaşı Mahallesi’nde hız tutkunlarının hizmetine açtığı drag pistindeki yarışlara Türkiye’nin dört bir tarafından sporcular katılacak. Sezonun dördüncü yarışları 20 Kasım Cumartesi günü serbest ve sıralama antrenmanlarıyla başlayacak. 21 Kasım Pazar günü ise yerini heyecanlı yarışlara bırakacak.

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