ANTGİAD, Genç İş İnsanları Spor Kulübü’nü kurdu

Antalya Genç İş İnsanları Derneği ( ANTGİAD ), Arka Spor okulları sahibi ANTGİAD Üyesi Cenk Doğan ‘ın destekleriyle Genç İş İnsanları Spor Kulübü’nü kurdu.

Spor kulübünün kurulması ile ilgili düşüncelerini dile getiren ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, Globalleşen dünyada her türlü içeriğe kolayca erişilebildiği bu süreçte gençleri olumsuz etkileyecek alışkanlık ve uğraşıların yerine kendilerini doğru yetiştirecekleri faydalı alışkanlıklara yönlendirilmesi amacıyla, sanatsal, sportif alanlarda proje sürdürdüklerini belirtti. Başkan Sert, “Eğitim ve kendilerini geliştirme adına okuma alışkanlığını teşvik edecek kütüphane projelerimizin ardından farklı branşlarda sportif faaliyetlerde ilgisi ve becerisi olan gençlerimize olanak sağlamak bu hususlarda onlara teşvikler sunabilmek, lisanslandırma ve benzeri gibi işlemlerde kolaylıklar sağlayabilmek amacıyla Genç İş İnsanları Spor Kulübümüzün kurulumunu üyemiz Arka Spor okulları sahibi Cenk Doğan ‘ında destekleriyle tamamlamış bulunuyoruz. Kentimize ve ülkemize sportif branşlarda yeni yetenekler kazandırmayı dileriz” dedi.

Dernek çalışmalarına da hızlı bir şekilde devam ettiklerini ifade eden Başkan Osman Sert, Sporu ve sporcuları teşvik eden faaliyetler yürüterek, birlik ve beraberlik anlayışıyla genç arkadaşlarımıza her daim destek olacaklarını, gençlere istihdam sağlamak ve gelişim süreçlerine her alanda katkı koymak için projeler üretmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Genç İş İnsanları Spor Kulübü yönetiminde ANTGİAD Yönetim Kurulu üyeleri Metin Antep ve Ufuk Aydemir yer aldı.

