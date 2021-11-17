Başkan Uysal: “Bir şehrin kalitesi, havalı binalarıyla ölçülmez”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin olağan meclis toplantısının açılışında, “Bir şehrin kalitesi, havalı binalarıyla ölçülmez. Dubai modeliyle şehirlerimizin gelişmişliğini ölçemeyiz. En alt grupların, en çok ayrımcılığa uğrayanların, en çok yardıma muhtaç olan durumunu yükseltmeden kentlerin kalitesinin yükseltilemeyiz” dedi.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, 36’ncı olağan meclis toplantısı Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Birlik meclis toplantısına, Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, birlik üyesi belediyelerin başkan ve başkanvekilleri katıldı. Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan da meclisin açılışında yer aldı.



“Dubai model değil”

Meclisin açılış oturumunda konuşan ev sahibi belediye başkanı Ümit Uysal, ‘sağlıklı kent’ başlığının kentlerin yollarından sokaklarına, sosyalleşme olanaklarına, pozitif ayrımcılığa tabi olması gereken grupların yaşamlarına ve kentin ticaretine kadar geniş bir içeriğe sahip olduğunu dile getirdi. Başkan Uysal, “Bence bir şehrin kalitesi, bizim gelenek ve kültürümüze de en uygun olan, havalı binalarıyla ölçülmez. Dubai modeliyle şehirlerimizin gelişmişliğini ölçemeyiz” dedi.

Şehirlerde en alt grupların, en çok ayrımcılığa uğrayanların, en çok yardıma muhtaç olan durumunu yükseltmeden kentlerin kalitesinin yükseltilemeyeceğine dikkat çeken Başkan Uysal, “Bizim temel bakış açımız budur. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin de bu eksende çalışmasını temenni ediyorum” diye konuştu.



“Otizm ön tanı merkezleri”

Konuşmasında pandeminin sağlıklı kentlerin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Başkan Uysal, bu süreçte uzun süre evde kalmaya bağlı olarak obezite ve otizmin çok hızlı bir şekilde yükseldiğini kaydetti. Bu noktada, genel kamunun tedaviye yönelik hizmetleri yanında belediyelerin önleyici sağlık hizmetleri kapsamında sorumluluk alması gerektiğini dile getiren Başkan Uysal, otizm ön tanı merkezlerinin kurulmasını önerdi.



“Annelerle sağlıklı nesiller”

Muratpaşa Belediyesi olarak yükselen obeziteyle mücadele etmek için Sağlıklı Muratpaşa Hareketini başlattıklarını da aktaran Başkan Uysal, “Anneler üzerinden toplum sağlığını ve mutfağın menüsünü düzeltebilir miyiz? Gelecek kuşaklara sirayet edecek bir sağlıklanma süreci başlatabilir miyiz” sorusu üzerinden projenin şekillendiğini söyledi.

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