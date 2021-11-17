Akciğeri, sağlıklı detoks tarifleri ile koruyun Dr. Buğra Adil Buyrukcu: "Akciğer kanserinin yüzde 90’ı sigaradan kaynaklanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akciğeri, sağlıklı detoks tarifleri ile koruyun Dr. Buğra Adil Buyrukcu: "Akciğer kanserinin yüzde 90’ı sigaradan kaynaklanıyor

İHA

Akciğeri, sağlıklı detoks tarifleri ile koruyun Dr. Buğra Adil Buyrukcu: "Akciğer kanserinin yüzde 90’ı sigaradan kaynaklanıyor

Kansere bağlı ölümlerde birinci sırada yer alan akciğer kanserlerinin yüzde 90'ı sigara kullanımına bağlı olarak gelişiyor. DSÖ verilerine göre 2020 yılında dünyada 2.2 milyon yeni vakanın ortaya çıktığı ve akciğer kanserine bağlı 1.8 milyon ölümün gerçekleştiği tahmin ediliyor. Akciğer kanserinden korunmanın ve riski azaltabilmenin en önemli yollarından biri ise sigara kullanımı bırakmak oluyor. Kişisel Sağlıklı Yaşam Uzmanı Dr. Buğra Adil Buyrukcu ise Akciğer kanseri hakkında bilgi vererek akciğeri koruyacak detoks tariflerini paylaştı.
Çağın en korkutucu hastalıklarından biri olmaya devam eden kanser, her geçen gün milyonlarca insanı yakalamaya devam ediyor. Özellikle de erkeklerde daha sık karşılaşılan ve yüzde 90 sigara kullanımına sağlı olarak gelişen akciğer kanseri görülme sıklığı giderek artıyor. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 2020 verileri de tablonun ne kadar endişe verici olduğunu gözler önüne seriyor. DSÖ'nün verilerine göre 2020 yılında dünyada 2.2 milyon yeni akciğer kanseri vakasının ortaya çıktığı ve akciğer kanserine bağlı 1.8 milyon ölümün gerçekleştiği tahmin ediliyor. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı’nın (IARC) birimlerinden olan Küresel Kanser Gözlemevi (GLOBOCAN) veri tabanına göre ise Türkiye’de 2020 yılında 233 bin 834 kanser tanısı konuldu ve 126 bin 335 ölüm gerçekleşti. Bunlar arasından en sık görülen kanser türü de yine akciğer kanseri oldu.

“Sigara kullanımı akciğer kanserini tetikliyor”
Sigara kullanımın akciğer kanserini tetiklediğini belirten Dr. Buğra Adil Buyrukcu, “En tehlikeli kanser türlerinden biri olan akciğer kanserlerinin yüzde 90'ı ise sigara kullanıma bağlı gelişiyor. Sigarayı bıraktıktan sonra uzun yıllar risk azalmadığı için, bu kişilerde de yüksek oranda akciğer kanseri görülebiliyor. Sayısız araştırma da hiç sigara içmemiş olanlara kıyasla sigara içenlerin akciğer kanserine yakalanma riskinin 10 kat daha fazla olduğunu gösteriyor. Amerikan Kanser Derneği’nin 1 milyondan fazla Amerikalı üzerinde yaptığı bir araştırmada, sigara içen erkeklerin akciğer kanserine yakalanma riskinin 20 kat daha fazla olduğu tespit edilmiş. Daha hızlı ve kötü klinik gidiş gösteren bazı kanser türleri olsa da elde edilen veriler, maalesef ki akciğer kanserinin günümüzde en çok öldüren kanser türü haline gelmiş olduğunu gösteriyor” dedi.

“Sigarayı bırak riski azalt”
Riski azaltmak için sigaranın bırakılması gerektiği söyleyen Buyrukcu, “İnsan sağlığı üzerinde birçok olumsuz etkisi bulunan sigara, içeriğinde 4 bin kimyasal içeriyor. Bunlardan 43 tanesi kanserojen ve 400 kadarı da toksik. Birçok ölümcül ve kronik hastalığa da yol açan sigara; ilaçsız, yoksunluk sendromu çekmeden ve kısa sürede akupunktur tedavisi ile bırakılabiliyor. Sigaranın bırakılması durumunda akciğer kanserine yakalanma riski de azalıyor” diye konuştu.

“Sağlıklı beslen, hareket et”
Sağlıklı beslenmenin önemine değinen Buyrukcu, “Her türlü kansere yakalanma riskini artıran önemli faktörler arasında sağlıksız beslenme ve hareketsiz bir yaşam da yer alıyor. Özellikle pandemi döneminde hareketsiz kalındığı için bu dönemlerde temiz havada yürüyüş ve egzersiz yapmak gerekiyor. Ana kaynağı güneş ışınları olan D vitamini eksikliğine de mutlaka dikkat edilmeli. D vitamininin yanında çinko ve C vitamini alınmasını da öneriyorum. Hastalıklarla mücadele etmede dengeli ve sağlıklı beslenmek, çok büyük bir önem teşkil ediyor” dedi.

“Akciğerinizi detoksla koruyun”
Detokslar ile akciğerin korunabileceğini söyleyen Buyrukcu, “Hastalıkların yanı sıra sigaratütün kullanımı, yoğun trafiğe bağlı egzoz dumanı, hava kirliliği gibi birçok toksik madde de ciğere giriyor. Toksin maddeler, zamanla ciğerlerde birikerek, çeşitli akciğer sorunlarına, tedavi edilmezse akciğer kanserine bile neden olabiliyor. İşte bu nedenle akciğerlerimizi korumak ve toksinlerden arındırmak gerekiyor. Bunun için ise devreye akciğer detoksları giriyor. Doğanın bizlere sunduğu doğal bileşenlerle akciğer detoksları yapabilir ve akciğerlerinizin daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz. Ancak, akciğer detoksları da bitkilerden hazırlandığı için kronik rahatsızlığı olanlar, hamileler, emziren anneler ve düzenli ilaç kullananlar, bu detoksu yapmadan önce mutlaka hekimlerine danışmalıdır. Her detoks uygulamasında olduğu gibi bu tarz karışımları bir fitoterapi uzmanına danışarak uygulamak, en sağlıklı sonucu almanızı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Akciğer detoksu tarifleri”
Keçiboynuzu suyu karışımı Malzemeler: 1 tutam zencefil, 1 diş sarımsak, 5 dal tere
1 çay bardağı kadar kaynamış keçiboynuzu suyu Yapılışı: Bu malzemelerin tamamını blender içerisine atarak karıştırın. Bu detoks karışımı, haftada 1 defa tüketilmelidir.

‘Tere otlu karışım’
Malzemeler: 1516 adet tere, 2 su bardağı su Yapılışı: 2 bardak suyun içinde tereleri atın ve kapağı kapalı şekilde 3 dakika boyunca haşlayın. Haşlanan tereleri suyunu süzerek, bir bardağın içine alın. Süzüldükten sonra soğumaya bırakın. Bu karışım, aç karnına ya da yemeklerden 2 saat sonra içilir. Ayrıca günlük olarak hazırlanmalıdır ve 5 gün aralıksız günde 1 defa tüketilmelidir.

‘Zencefilli karışım’
Malzemeler: 1 tutam taze zencefil,1 diş sarımsak, 5 adet tere, 1 çay bardağı keçiboynuzu suyu Yapılışı: Tüm malzemeleri bir tencereye koyarak kaynatın. Daha sonra karışımı soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra karışımı blenderdan geçirip, sıvı hale getirin. Bu karışımı haftada 1 defa tüketebilirsiniz.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya Oyuncak Müzesine ara tatilde çocuklardan yoğun ilgi
YEREL HABERLER Antalya Oyuncak Müzesine ara tatilde çocuklardan ...
Yolda yürürken yerde gördüğü telefonu alıp yürümeye devam etti
YEREL HABERLER Yolda yürürken yerde gördüğü telefonu alıp yürümeye ...
Devlet Tiyatrolarının perdeleri 24 Kasım’da öğretmenlere ücretsiz açılacak
YEREL HABERLER Devlet Tiyatrolarının perdeleri 24 Kasım’da ...
Başkan Uysal: “Bir şehrin kalitesi, havalı binalarıyla ölçülmez”
YEREL HABERLER Başkan Uysal: “Bir şehrin kalitesi, havalı ...
3 aylık bebeğinin cenazesini görünce gözyaşına boğuldu
YEREL HABERLER 3 aylık bebeğinin cenazesini görünce gözyaşına ...
MMO Antalya Şube Başkanı Atmaca: “Klima dış ünite bakımları ihmal edilmemeli”
YEREL HABERLER MMO Antalya Şube Başkanı Atmaca: “Klima dış ünite ...
ANTGİAD, Genç İş İnsanları Spor Kulübü’nü kurdu
YEREL HABERLER ANTGİAD, Genç İş İnsanları Spor Kulübü’nü kurdu
Alzehimer hastaları tıbbi aromatik bitkiler dikti
YEREL HABERLER Alzehimer hastaları tıbbi aromatik bitkiler dikti
Konyaaltı Kadın Hentbol Takımı, yeni seri peşinde
YEREL HABERLER Konyaaltı Kadın Hentbol Takımı, yeni seri peşinde
Motodrag şampiyonası hafta sonu Kepez’de
YEREL HABERLER Motodrag şampiyonası hafta sonu Kepez’de
Bakan Koca'dan uluslararası dayanışma mesajı
YEREL HABERLER Bakan Koca'dan uluslararası dayanışma mesajı
Antalya’da babasının darp sonucu öldüğü iddia edilen minik Elif’in cenazesi annesine teslim edildi Minik Ada Topçu’nun cenazesini annesi gözyaşları içerisinde teslim aldı Morg önünde sık sık gözyaşı döken anneyi yakınları sakinleştirdi Baba tutuklanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Antalya’da babasının darp sonucu öldüğü iddia edilen ...
Kepez’den polis adaylarına ücretsiz POMEM kursu
YEREL HABERLER Kepez’den polis adaylarına ücretsiz POMEM kursu
‘Sevil Berberi’ Antalyalı sanatseverlerle buluşuyor
YEREL HABERLER ‘Sevil Berberi’ Antalyalı sanatseverlerle buluşuyor
Öğrenciler, ara tatilde ‘Bilim ve Teknoloji Kampı’nda buluştu
YEREL HABERLER Öğrenciler, ara tatilde ‘Bilim ve Teknoloji Kampı’nda ...
Bakan Koca: “Bu millet, geliştirdiği her hayırlı hizmeti tüm dünya ile paylaşmaya her zaman hazırdır” Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Sağlık alanında uluslararası dayanışmaya her zaman olduğu gibi bugün ve gelecekte de güçlü katkı sağlayacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim” "İlk vakanın kaydından, binlerce ev ve işyerinde yaptığımız filyasyon uygulamasına, yurtdışından gelen vatandaşların izolasyon süreçlerinden evde aşı olan vatandaşımızın aşı kartına kadar tüm süreçlerimizi dijital ortamda yürüterek yüksek hizmet kalitesiyle servis verebildik" “Türkiye haricinde tüm Avrupa’da 5 hastane seviye 7’ye sahip, Türkiye’de ise seviye 7’ye ulaşan 5 hastanemiz var”
YEREL HABERLER Bakan Koca: “Bu millet, geliştirdiği her hayırlı ...
Antalya OSB’nin çatıları özgürleşiyor OSB Başkanı Bahar: “Yeşil dönüşüm çağını görmezden gelemeyiz” Antalya OSB’nin GES yatırımları artıyor
YEREL HABERLER Antalya OSB’nin çatıları özgürleşiyor OSB Başkanı ...
Antalya’da ev satma süresi 5 güne iniyor
YEREL HABERLER Antalya’da ev satma süresi 5 güne iniyor
Afganistan Futbol Milli Takımı Antalya'da kamp yapıyor Afganlı futbolcular, hazırlık maçında elde ettikleri galibiyeti ülkesine armağan etti Afganistan Futbol Federasyonu Başkanı Muhammet Yosuf Kargar: "Tarihe dayalı yakınlaşmamız olduğu için Türkiye’de kamp yapmayı seçtik" Afgan Futbolcu Noorullah Amiri: "Ülkem savaştayken nasıl rahat olabilirim ki, ailem orada, insanlarımız oradaa"
YEREL HABERLER Afganistan Futbol Milli Takımı Antalya'da kamp ...
Türkiye - Danimarka: 1-2 (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Türkiye - Danimarka: 1-2 (FOTOĞRAFLAR)
Türkiye - Danimarka: 1-2
YEREL HABERLER Türkiye - Danimarka: 1-2
Antalya’da ekmek fiyatlarına 50 kuruş zam 210 gram ekmek 2.5 TL satılmaya başladı
YEREL HABERLER Antalya’da ekmek fiyatlarına 50 kuruş zam 210 gram ...
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 - Danimarka: 2
YEREL HABERLER U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 - ...
İş makinesi yüklü kamyon şarampole devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER İş makinesi yüklü kamyon şarampole devrildi: 2 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.