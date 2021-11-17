Türk Dünyası Şaheserleri Konserleri Antalya’da Yunus Emre ve Nizami Gencevi AKM’de anılacak

Türk kültürünün yapı taşlarından Yunus Emre ve Nizami Gencevi Antalya’da konserle anılacak. Türk dünyasının ünlü solistleri 20 Kasım Cumartesi günü saat 20.30’da Antalya Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sahne alacak.
Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı anısına 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' ve Nizami Gencevi'nin doğumunun 880’inci yılı anısına ''Nizami Yılı'' kapsamında hazırlanan yeni eserlerin dünya prömiyerinin yapılacağı ‘Türk Dünyası Şaheserleri Konseri’ isimli turne kapsamında Antalya’da konser verilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek konser 20 Kasım 2021 tarihinde saat 20.30’da AKM’de gerçekleşecek.
“Antalya devlet senfoni orkestrası çalacak”
Konserde İlham Nazarov (Kontr Tenor, Azerbaycan), Hosrov Hakan Amiri (Tenor, Azerbaycan) Nazım Sagıntay (Soprano, Kazakistan), Tair Tajigulov (Bass, Kazakistan), Aybek Saralaev (Tenor, Kırgızistan), Ayzirek Momunova (Soprano, Kırgızistan), Nosir Yusupov (Bariton, Özbekistan), Nilgün Kızılcı (Ses Sanatçısı, Türkiye), Çınara Heydarova (Kanun, Azerbaycan), Akerke Tajibayeva (Kıl Kopuz, Kazakistan), Saliya Emilbekova (Komuz, Kırgızistan), Bekzod Turaev (Nay, Özbekistan) ve Süleyman Yardım (Ney, Türkiye) isimli solistler yer alacak. Türk Dünyasının değerli solistlerinin Antalya konserinde Antalya Devlet Senfoni Orkestrası görev alacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.