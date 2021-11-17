Antalya’da babasının darp etmesi sonucu öldüğü iddia edilen minik Elif, toprağa verildi Minik Elif, gözyaşları içerisinde toprağa verildi Anne Beyza Topçu, cenazeyi kendi elleriyle taşıdı

Antalya’nın Serik İlçesi’nde babası tarafından darp edildikten sonra hayatını kaybettiği iddia edilen Elif’in cenazesi toprağa verildi. Gözyaşları içerisindeki anne Beyza Topçu, kızının cenazesini kimseye vermeyerek mezarlığa kadar taşıdı.

Olay, Serik ilçesi Orta Mahalle 1071 sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Beyza Topçu ile uzun zamandır birlikte yaşadığı Mustafa G. arasında kira parası yüzünden tartışma çıktı. İddiaya göre çıkan tartışmada baba önce Beyza Topçu’yu darp etti. Daha sonra ise kavga seslerine uyanan 3 aylık kızı Elif Ada Topçu’yu darp etti. Bunun üzerine anne çocuğun hareketsiz olduğunu fark edince akrabalarından yardım istedi. 112 Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.



“İddiaların odağındaki baba tutuklandı”

Anne Beyza Topçu, yaşanılanların ardından polis merkezine giderek babadan şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri babayı gözaltına aldı. Akşam saatlerinde mahkemeye sevk edilen baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bebeğin cenazesi ise Serik Devlet Hastanesi’ndeki işlemlerin ardından kesin ölüm nedeninin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.



“Annesi bebeği vermek istemedi”

Bu sabah saatlerinde Antalya Adli Tıp morgundan alınan cenaze, Serik Merkez Mezarlığına götürüldü. Kızının cansız bedenini kimseye vermek istemeyen anne Beyza Topçu, kendi elleriyle çocuğunu mezarlığa götürdü. Gözyaşlarına hakim olamayan anne Topçu’yu yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

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