3 aylık bebeğinin cenazesini görünce gözyaşına boğuldu (2)

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BEBEĞİNİN CENAZESİNİ, KUCAĞINDA MEZARA TAŞIDI

Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınarak Serik ilçesine götürülen 3 aylık Elif Ada Topçu'nun cenazesi, Merkez Mezarlığı'na getirildi. Buradaki cenaze namazına Elif bebeğin annesi Beyza Nur Erol, anneannesi Aysun Erol, dedesi Abdullah Erol, dayısı ve mezarlıkta görevli belediye çalışanları katıldı. Namazın ardından Beyza Nur Erol, bebeğinin kefene sarılı cansız bedenini musalla taşındaki tabuttan çıkarıp, kucağında mezara taşıdı.

'ANNEM SENİ VERMEYECEĞİM'

Beyza Nur Erol "Annem seni vermeyeceğim. Çocuğumu istiyorum" diyerek, ağladı. Mezarlık yolunda bebeğini gömmek istemediğini belirterek, gözyaşı döken Erol'u, Abdullah Erol ikna eti. Abdullah Erol, kızını, "Allah'ın huzurunda yolcu edeceğiz yapma böyle" sözleriyle teskin etmeye çalıştı. Bebeğinin cansız bedenine sarılarak yürüyen Beyza Nur Erol, cenazeyi kimseye vermek istemedi, daha sonra da defin işlemleri için mezar başında görevlilere teslim etti. Mezarın başında bekleyen Beyza Nur Erol, defin sonrası dua edip, annesinin yardımıyla yürüyerek mezarlıktan ayrıldı.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-11-17 15:42:50



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