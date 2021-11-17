Galerici cinayeti sanıkları hakim karşısında



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kiraladıkları 2 aracın bozulduğunu belirtip, kendilerine yeni araç verilmediği iddiasıyla galerici Mesut Bağdınlı'yı (49) silahla öldürmekten ömür boyu ve 18'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 9 Haziran'da trafikte ilerleyen araçta galerici Mesut Bağdınlı'nın öldürülmesi, çalışanı Deniz S.'nin de hedef alınmasıyla ilgili 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye' teşebbüs suçundan ömür boyu ve 18'er yıla kadar hapisleri istenen tutuklu sanıklar Umut Denizhan, Baran Araç ve Yusuf Mert Avlar, ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanıklar, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Şikayetçiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

'HER ŞEY BİR ANDA OLDU'

Sanıklardan Umut Denizhan, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, kimseyi öldürmediğini savundu. Olayın failinin Baran Araç olduğunu, kendisinin de suçlamayı kabul ettiğini ifade eden Denizhan, "Olay sırasında arabanın içerisindeydim. Trafikte ilerlerken Baran karşı tarafın aracını gördü ve arabadan indi. Daha sonra 2 el silah sesi duydum. Her şey bir anda oldu, beraatıma karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

'SUÇLAMALARI KABUL EDİYORUM'

Sanık Baran Araç, öncesinde kiraladıkları 2 aracın arızalandığını, yeni araç verilmesi için Deniz S.'yi aradıklarını belirterek, "Deniz abi bize küfredince zoruma gitti. Arabayla giderken ışıklarda bir aracın içinde Mesut ve yanında Deniz ağabeyi gördüm. İçinde bulunduğum araçtan inerek Deniz ve Mesut ağabeylerin içinde bulunduğu araca 1 el ateş ettim ve kaçtım" diye konuştu. Baran Araç, suçlamaları kabul ettiğini, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu ve Mesut Bağdınlı'ya zarar verme niyeti olmadığını iddia etti.

Sanık Yusuf Mert Avlar ise cinayetle ilgisi olmadığını belirterek, beraatına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tanık ifadelerinin ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-11-17 16:14:59



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