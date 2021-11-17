Kumluca’da ekonomik yatırımların desteklenmesi bilgilendirme toplantısı

Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Kumlucalı çiftçilere, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi hakkında bilgi verildi.

Destek programı kapsamında, çiftçilere, programın genel usul ve esaslarına açıklık getirmek amacıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Tarım İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü İzzet Kaş çiftçilere bilgi verdi. Kumluca Ziraat Odası Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantı karşılıklı soru cevap şeklinde geçti.

Toplantıda, Tarım İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü İzzet Kaş, çiftçilere, desteklenmelerden nasıl yararlanacakları konusunda bilgi verdi. İzzet Kaş, desteklemeye, kimlerin başvurabileceği, kimlerin başvuramayacağı, başvuruda istenen belgeler, hangi tarım elet ve ekipmanlarının destekleme kapsamına girip girmediği konularında da katılımcıları bilgilendirdi.

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